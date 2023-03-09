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她懷孕36周「沒啪啪睡不著」　尪崩潰累垮！醫曝原因：更容易高潮

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲原PO懷孕時性慾特別高。（示意圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

懷孕後仍能享受性愛，但如果性慾太過旺盛怎麼辦？一名懷孕36周的孕婦透露，現在經常會覺得性慾高漲，晚上一定要和老公激戰一回才能入睡，讓對方吃不消，她不禁好奇是不是自己身體出了狀況。文章曝光後，有人看傻表示「小孩頭不暈嗎」，但也有人說「我也是，生3胎都超想做！」

原PO在Dcard發文表示，她目前懷孕36周，已經接近臨盆，但還是每天都很想要和老公愛愛，只要沒事就會想要激戰一回，不管怎麼轉移注意力都沒用，尤其到了晚上一定要激情一番才睡得著，「我這樣是不是身體出了什麼毛病？」她也說，雖然老公都會盡量配合，但因為頻率實在過高，對方也有點受不了了，她無奈喊「我也不想啊，但不打炮就會覺得心情不好」，好奇有沒有人也和她有一樣經驗。

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文章曝光後掀起討論，網友紛紛表示「還是要體諒一下，太多次妳老公也是會累的...溝通好就行」、「只有累死的牛，沒有耕壞的田」、「真希望我是你老公，老婆懷孕至生產後性慾降低，現在小孩快2歲了，一個月2次還要用求的才有」、「感覺會傷到孩子怕怕」、「如果用玩具自己玩呢？ 應該會幫妳老公分擔一點吧」、「小孩：爸爸不要一直敲我的頭」、「以後小孩出生後可以問他有沒有胎內記憶」。

▲▼媽媽,懷孕,寶寶,嬰兒,母愛,母親示意圖。（圖／CFP）

▲許多孕媽咪也有一樣的經驗。（示意圖／CFP）

也有其他媽咪分享不同的經驗，「應該還好啦，懷孕本來就會因為荷爾蒙改變，有的人是性慾降低，有的人是性慾變強，我是每隔2天就會想要一次，我現在是37周，我還是會想要」、「生3個每胎都超想做，老公也很配合哈哈哈哈哈」、「我完全相反餒…懷孕後完全不想，我跟老公已經5、6個月沒有了」、「我現在33周也是欸 ，每天都特別想要 ，打算卸貨前再衝刺一下」、「你們都好厲害，之前還可以每周來一次，我現在29周已經肚子大到不想動了」、「我是反而一點性慾都沒有，老公已經禁慾好幾個月了」。

針對懷孕性慾高漲一事，婦產科名醫鄭丞傑先前指出，女性懷孕期間，因為骨盆腔充血，只要熬過初期不適症狀，就容易有性需求大增的情況，也比平時更容易達到高潮。婦產科名醫蘇怡寧也曾發衛教文表示，「懷孕行房還是必要的」，記得不要太刺激、別讓孕婦覺得不適即可，另外也要戴保險套，避免精液物質刺激子宮收縮，「至少在懷孕前、後3個月要比較注意」，但如果有特殊狀況還是盡量避免。

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