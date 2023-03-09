人妻懷孕每天想愛愛！尪累慘喊「太多了」　網傻眼：小孩不暈嗎

▲原PO擔心是不是身體出了什麼毛病？（示意圖／達志影像）



實習記者林郁婷／綜合報導

懷孕讓人特別想愛愛？一名女網友表示，目前她懷孕36週，但每天都想和老公愛愛，不管怎麼轉移注意力都沒用，甚至一定要做完才睡得著，頻率高到讓丈夫也有點受不了，讓她疑惑「我這樣是不是身體出了什麼毛病？」文章引發熱議，有網友幽默表示「你小孩頭不暈嗎？」

原PO在Dcard以「懷孕 天天打炮到老公受不了」為題發文，表示目前懷孕36週，「我每天只要沒事就想打炮，不管怎麼轉移注意力都沒有用」，特別是晚上一定要愛愛才能睡著，「我這樣是不是身體出了什麼毛病？」雖然老公都還是會答應她，「可是他說這樣頻率有點太高了」，但自己只要不愛愛，心情就會很不好，「不打炮下面會超濕，濕到睡不著那種。」

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貼文曝光後，引發網友熱議，網友紛紛表示，「應該還好啦，懷孕本來就會因為荷爾蒙改變，有的人是性慾降低，有的人是性慾變強」、「你小孩頭不暈喔」、「我完全相反餒，懷孕後完全不想」、「只有累死的牛，沒有耕壞的田」、「太多妳老公也是會累的，溝通好就行」、「我也是懷孕後性慾變很強」。

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