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洲際只開放1小門離場「人全擠在門口」！網見1幕喊報警：推擠就GG

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO貼出離場畫面 。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

2023世界棒球經典賽（WBC）在台中洲際棒球場開打，中華隊昨（10）日以11：7擊敗義大利奪下首勝，現場湧入2萬名球迷，一名到現場應援的球迷指出，散場時在位子塞了20分鐘才離開，出口門只開放一小扇門，只能讓2、3人通過，其他位置都被拿去擺攤，動線超級差，若發生意外很危險。

原PO在PTT發文，「散場人潮走不動的原因」，兩場比賽都到場支持中華隊，每當要離場時，都會在位置上塞快20分鐘才能移動，「兩場的原因都一樣」，因為出口門只開了一小扇門，只能容納2、3個人通過，「其他位置全拿來擺攤」。

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他傻眼直呼「這影響到公共安全了」，現場工作人員一直喊要清場，可是大家都塞在門口，根本沒辦法走，他認為理想的做法應該是，在第九局時門全部打開，讓攤販先撤出去，「要出場了，根本也沒什麼人有辦法停下來買」。

原PO也透露，出場後跟警察講了這樣的狀況很危險，希望可以盡快改善，但對方卻請他找主辦單位處理，「我想跟公共危險有關係的不是警察要處理嗎，就一個無線電講一句話而已，我知道主辦單位決定的，問題是當時情境找不到主辦單位的人，才會請他通報」。

▲台中洲際棒球場滿場超過兩萬名球迷為中華隊加油。（圖／記者李毓康攝）。（圖／記者李毓康攝）

▲台中洲際棒球場滿場，超過兩萬名球迷為中華隊加油。（圖／記者李毓康攝）

底下網友驚喊這很嚴重，一定要趕快處理，「這如果有踩踏就精彩了」、「兄弟例行賽都不會那麼扯」、「散場不開別的門就算了，至少攤販要撤走」、「這個蠻危險的，應該要趕快處理」、「打市民專線反映看看，公安真的重要」、「不要出意外才來檢討」、「這個一不小心會變踩踏」、「這種有人跌倒就非常危險」。

也有不少在現場的球迷透露，「昨天五局下要去西區廁所，定點堵了超久...我覺得實在太擠了就先趕快離開了，動線蠻亂」、「好險昨天散場的時候，大家都有互相提醒前面是大樓梯不要推擠」。事後原PO也透露，已經打給台中市民專線反映，另外也有在主辦單位的臉書留言了

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