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台南Josh「反指標再發功」！賭義大利贏球下場慘：一年不能吃麵包

▲▼ 。（圖／翻攝自YT頻道台南Josh）

▲台南Josh打賭，中華隊若贏球，一整年不吃麵包、地瓜球、奶茶 。（圖／翻攝自YT頻道台南Josh）

記者施怡妏／綜合報導

棒球YouTuber「台南Josh」因為支持哪隊就會輸球的「反指標」神秘力量，被網友戲稱「國師」，昨日他開直播，與球迷一起觀看比賽，並打賭如果義大利輸了，一整年不吃麵包、不吃地瓜球、不喝奶茶，結果中華隊最終以11比7擊敗義大利，不少網友笑翻「感謝國師為中華隊的奉獻」。

「台南Josh」昨晚開直播與粉絲一起看比賽，當時比賽打到5局下，義大利領先中華隊2分，他便與粉絲打賭，中華隊翻得掉，一年不吃麵包、不吃地瓜球，「沒在怕的阿，不吃麵包蠻難的，但是義大利要輸球更難啊」。

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接著比賽來到7局下，兩隊7比7平手，粉絲要求「台南Josh」加碼，他也爽快答應，「好啊，如果義大利輸了，加碼一年不喝奶茶」。比賽到了8局下半，吉力吉撈・鞏冠補上一支3分砲，成功讓中華隊以11：7擊敗義大利隊，「台南Josh」瞬間臉垮，一句話都說不出來，超真實的表情全都拍下。

▲▼ 。（圖／翻攝自YT頻道台南Josh）

▲台南Josh看到吉力吉撈・鞏冠的3分砲傻眼了。（圖／翻攝自YT頻道台南Josh）

他崩潰直呼「這球就像Josh的地瓜球，回不來了」，還有粉絲留言，以為剛剛定格畫面是直播斷線，他也笑喊「直播沒有斷線，我是整個人斷線了」，甚至還有人要求加碼，他無奈回應「加碼個屁，我賭的還不夠大嗎？」

最後他在直播中宣布，「本人，台南Josh，鄭毓倫，從2023年3月10日起，一整年的時間，不能夠吃麵包、地瓜球以及奶茶，凡是有人在路上看到我吃這些東西，請直接拍照檢舉我，PO上網嚴厲譴責我」，也喊話常去的地瓜球店老闆，「如果看到我在店門口逗留，請直接把我的腿打斷」。

影片湧入許多網友朝聖，「立旗人！我的超人！這時候還上精華真的辛苦了」、「希望國師今天繼續獻祭，我們晉級有希望了」、「國師真的再度獻出了所有，為了國家隊操碎了心」、「謝謝國師犧牲自己，成全中華隊」、「感謝國師！你是台灣贏球最大的功臣」、「當國師真心支持對手的時候，奇蹟就會發生」、「義大利：我們感受到一股神秘的東方力量」。

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