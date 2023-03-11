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基因超猛！中華隊3支全壘打奪勝「全是原住民轟的」　血液藏優勢

記者施怡妏／綜合報導

經典賽中華隊昨（10）晚逆轉勝義大利振奮人心，林子偉、張育成、吉力吉撈．鞏冠都開轟，台灣隊終場以11比7拿下勝利，終結經典賽跨屆7連敗，有網友表示，這場比賽的3支全壘打，都是原住民球員轟出的，不禁感嘆原住民的基因很猛，話題引發討論，底下網友也點頭認同，「台灣原住民基因真的很強」。

▲▼2023WBC世界棒球經典賽中華隊吉力吉撈・鞏冠。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊吉力吉撈・鞏冠。（圖／記者李毓康攝）

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有網友在PTT發文，「今天三支全壘打都是原住民轟的欸」，擁有布農族血統的林子偉，1局敲出陽春砲；擁有阿美族血統的張育成，6局敲出追平比數2分砲；排灣族的吉力吉撈．鞏冠7局補上擴大領先差距的3分彈。

原PO讚嘆，這3名球員都是旅外，「都有辦法摸到3A以上」，加上原住民先天優良基因，今天晚場與荷蘭隊交手，有信心可以再拿下勝利。

對此，網友也大讚，原住民的運動細胞很優異，「其實足球更能凸顯他們基因的優勢，米田堡血型真的能像朴智星那樣三個肺」、「以前國小大隊接力也都靠原住民在carry」、「原住民體育就是強的啦」、「日本時代就是如此了，KANO能打入甲子園，原住民功勞不小」。

▲▼2023WBC世界棒球經典賽張育成。（圖／記者李毓康攝）

▲張育成昨晚比賽有好表現，全場觀眾「敬禮」回敬。（圖／記者李毓康攝）

林子偉8日與巴拿馬的比賽沒有安打表現，10日首打席就開轟，經典賽首安就是全壘打，他表示，8日比賽沒有打的很好，與義大利隊比賽想著把球打得強勁一點就好，一定要想辦法上壘，很開心可以打出全壘打。

被問起開轟之後繞壘時心裡在想什麼，張育成笑說，「當時想著，耶！追平了」，吉力吉撈．鞏冠則順著張育成的話說，「耶！我們又打更多分了」。

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