寬度僅70公分!　騎士形容「恐怖路口待轉區」　劃設單位回應了

記者陳崑福／屏東報導

公路總局第三區養維工程處旁的屏東縣潮州鎮台一線，有一處路口，設置機車待轉區，由於寬度僅70公分、長370公分，機車騎士停車待轉，腳都無法放在待轉區內，被形容是「恐怖待轉區」，引來網友熱議；有網友指「可能是全國最窄的待轉區」、有網友詢問地點，想來打卡？設置單位獲悉網友感已塗掉，準備往內縮，將旁邊水溝加蓋，再設置待轉區，讓待轉區寬度加寬，保障用路安全。

該處機車待轉區位在潮州鎮台一線第三區養護工程處旁，由於寬度僅70多公分，約僅能容納一台機車，而機車騎士在待轉區內等待號誌變換，由於寬度太窄，腳必須放置在待轉區外，形成機車在待轉、腳在待轉區外的突兀畫面。

有騎士表示，「第一次看到這麼窄的機車待轉區，相當危險，根本是『恐怖待轉區』；有騎士說回應，腹地太小了，讓機車騎士都不知道怎麼停？有的則說，「有設根沒設一樣」。

設置單位對此回應，當初考慮往來該路口的機車不多，而台一線車流多數是大型車輛，車速不慢，基於機車騎士安全，才設置待轉區，由於腹地空間有限，又緊臨排水溝渠，為了安全，才劃設長條型的待轉區，寬度不到1米，只能容納一台機車停用。目前已先將暫待轉區塗掉，未來再將旁邊的排水溝渠加蓋，以加寬路面，再施設待轉區，方便騎士安全使用。