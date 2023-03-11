才剛裁員13%！　華爾街日報：臉書母公司Meta又計劃大刪人力

▲臉書母公司Meta Platforms再度計畫裁員。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

臉書母公司Meta Platforms去年裁撤1.1萬人，約佔整體員工13％，如今知情人士透露，公司計劃未來幾個月會再進行另一波裁員計畫，預計裁撤人數會與去年大致相同。

根據《華爾街日報》報導，知情人士透露，下一波裁員的第一輪將於下周開始宣布，非工程類的職位可能受到最嚴重衝擊；此外，Meta還計劃關閉一些正在進行的計劃和團隊，如專門發展元宇宙的Reality Labs可能會有些穿戴裝置計劃被削減，這表明Meta短期內可能會放棄推廣虛擬實境和擴增實境的產品，但仍將繼續長期的研究工作。

據了解，這波裁員規模將和去年相當；去年Meta裁撤了1.1萬人，約佔整體員工13％，但今年第二季的裁員人數目前還不清楚。在《華爾街日報》的報導曝光後，Meta的股價在盤後交易中上漲了2％。

Meta財務長（CFO）Susan Li在9日表示，公司將會繼續做跨部門檢視，包含應用程式和Reality Labs在內，並真正評估是否有將資源部署在高槓桿作用（highest leverage）的機會上，「這將導致我們做出一些艱難的決定，逐步結束部分計畫，從一些團隊中轉移資源。」