2046年會有小行星撞地球？　NASA曝「這1天」機率最高

▲小行星「2023 DW」有機率在2046年2月14日情人節撞擊地球。（圖／翻攝自NASA）
實習記者任庭儀／編譯
美國航太總署（NASA）最新發現指出，小行星「2023 DW」在23年後有「很小的機率」撞上地球，可能的時間點為2046年2月14日情人節，NASA與歐洲太空總署（ESA）都將其列入危險名單追蹤。
CNN報導，NASA所屬行星防禦協調辦公室（Planetary Defense Coordination Office）7日指出，小行星「2023 DW」直徑近50公尺，相當於一個奧運泳池或足球場的大小，以每秒25公里的速度環繞太陽，目前距離地球約1800萬公里。
小行星「2023 DW」是NASA風險名單中，唯一被「杜林撞擊危險指數」（Torino Impact Hazard Scale）列為1級的天體，其他天體都列為0級。該指標依據其他天體與地球碰撞的風險預測分為0至10級。「0」代表天體撞擊地球的機率為0，或者危險程度極低；「10」則代表撞擊一定會發生，並造成全球氣候大災難。
儘管「2023 DW」在風險名單中名列前茅，杜林撞擊危險指數中「1級」意味著天體撞擊地球機率極低，不值得引起公眾注意或擔憂。
目前，NASA哨兵系統預測這顆小行星撞擊地球的機率為560分之一，ESA則預測機率為625分之一。
NASA也說，新天體首次被發現時因資料不足，通常會顯得較具威脅性，需要數周的觀察才能減少不確定性，並預測未來幾年運行軌道。因此，隨著收集到更多「2023 DW」數據，撞擊機率可能會有巨大轉變。
We've been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 7, 2023
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