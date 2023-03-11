高嘉瑜一到德州就收「安珀警報」　手機警鈴大響原因曝光

▲高嘉瑜一到德州就收「安珀警報」(AMBER Alert)。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）



記者林彥臣／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜近期出訪美國，進行一系列的行程，10日她在臉書上發文表示，一到德州就收到「安珀警報」大家手機都警鈴大響，不過不是災害、不是地震！是兒童失蹤案件，路上也有失蹤人口海報。

高嘉瑜臉書發文解釋，AMBER Alert 指的是警方發佈的「兒童綁架警訊」。在美國與加拿大，只要警方認定「疑似」發生兒童綁架案時，就會透過各種媒體，向社會大眾傳播警訊告示。

▲高嘉瑜在德州當地，看到失蹤兒童海報。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）



據稱 AMBER （安珀）警報名稱的由來，是一位 9 歲的美國女孩 Amber ──女孩安珀於 1996 年在德州阿靈頓（Arlington）被綁架，並且不幸遭到殺害。現在 AMBER 這個字除了提醒眾人勿忘該案之外，也取其 A.M.B.E.R. 5 個字，作為 American Missing Broadcasting Emergency Response 的縮寫。

高嘉瑜受美國國務院邀請，代表台灣參與美國國務院「2023國際領袖培訓計畫」，5日就抵達華府進行一連串的行程，還在雙橡園與駐美代表蕭美琴見面，9日的發文還指出，「早上4點起床，5:15集合準備搭機到達拉斯（Dallas）有參加戰鬥營的感覺，要成為菁英領袖真的不容易」。