9萬人追蹤「孟買春秋」遭檢舉不見了！經營者霸氣喊：我不會消失

▲孟買春秋遭檢舉消失了，喬伊斯啟用備用帳號。（圖／翻攝臉書／孟買春秋）



記者柯振中／綜合報導

前《路透社》記者喬伊斯時常透過臉書粉專「孟買春秋」對時政發表意見，擁有9萬多人追蹤。不料近日該粉專遭到檢舉，導致整個粉絲專頁消失，喬伊斯無奈之下只能啟用備用帳號，同時霸氣喊話「這樣就能讓我消失嗎？不會的」，希望粉絲能再追蹤新帳號。

喬伊斯「孟買春秋」10日在臉書的備用帳號表示，9萬多人的粉專因為2021年分享《路透社》前同事抵達阿富汗採訪的貼文遭檢舉，如果粉專突然消失，完全可以預料得到。

沒想到預言的貼文才發出不久，粉專真的就完全消失，喬伊斯無奈之下，只能啟用備用帳號，同時出面喊話，她在「孟買春秋」原始粉專所寫的每個字、每篇文章，都是為了更好、更溫暖的台灣，卻因為被檢舉仇恨言論而下架，令人感到十分傷心。

▼孟買春秋原始粉專遭檢舉消失。（圖／翻攝臉書／孟買春秋）



不過，喬伊斯也表示，「這樣就能讓我消失嗎？不會的」，在大選之前，她還會寫更多文章，畢竟她相當喜愛書寫，希望粉絲們能將備用粉專分享出去、設為最愛，讓更多人知道，「追踪數我們先朝一萬努力，還差幾千，各位拜託了。那些要把台灣推向別人的勢力一直都在，而且越來越狂妄囂張，不要屈服。」

而在這次檢舉下架的事件發生前，擁有13萬人追蹤的臉書粉專「盾牌牙醫史書華」也遭到檢舉，整個粉專遭到移除，引起了廣泛討論。