全台炸「蛋荒」　孟買春秋：少吃點蛋不會要人命！

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

雞蛋價格高漲，全台鬧「蛋荒」造成民怨，農委會主委陳吉仲21日在臉書發長文說明缺蛋危機，對消費者近日未能即時買到雞蛋表達深深歉意。對此，前路透社記者、部落客「孟買春秋」則直言「短期內少吃點蛋不會要人命，不過整天氣噗噗怪東怪西不停抱怨可能會」。

面對全台蛋價高漲，甚至雞蛋短缺危機，陳吉仲在臉書發表長文表示，「我們更知道台灣農業永續的重要性，因為能出口雞蛋至台灣的國家如美國、日本的雞蛋產量也不夠，而且進口雞蛋比國內還貴，國內雞蛋勢必要百分百來供應。」

陳吉仲強調，為解決差距，先減少加工需求並全力調度到超市和傳統市場，同時和所有防疫團隊及農民做好禽流感疫防疫工作，再配合之前的換羽雞隻陸續加入生產行列，每天雞蛋供應就可回到正常水準。為建立韌性農業，種雞場、蛋中雞場及蛋雞場設施設備更新全面啟動，可因應氣候條件的改變影響產蛋率，也減少禽流感影響，就可永續雞蛋產業。

▲部落客「孟買春秋」、台灣基進北市黨部主委吳欣岱留言回應陳吉仲。（圖／陳吉仲臉書）

針對陳吉仲為蛋荒致歉，「孟買春秋」則在其臉書道歉貼文底下留言，「謝謝主委的說明，產量不夠價錢稍高，短期內少吃點蛋不會要人命，不過整天氣噗噗怪東怪西不停抱怨可能會」。

另外，「孟買春秋」更狠酸郭台銘，「蛋量不足讓首富郭台銘說，台灣是連吃一顆蛋都困難重重的黑暗地獄，真是太慘了，我想發起一人送一顆蛋給他的愛心活動」。