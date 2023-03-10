確保公平競爭　民進黨明令：立委初選不得與賴清德合掛看板

▲民進黨明令初選期間不得與黨主席賴清德合掛看板。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨將於3月底啟動2024區域立委初選作業，不少有意爭取提名或尋求連任的立委，都掛上與民進黨主席賴清德合影，或者標示「信賴台灣」口號的看板。據了解，中央黨部10日發出公文給各縣市黨部，明定即日起至初選時程結束前，不得懸掛或製作與民進黨主席賴清德合影的看板或文宣，引發黨內議論。

根據民進黨中常會通過的時程表，民進黨將於3月20日至3月24日進行立委初選領表及登記，4月24日至5月12日執行立委初選民意調查，預計於5月17日中執會公告立委候選人提名名單。

對此，民進黨中央黨部今天發出公文給各縣市黨部，提出3點說明：第一，民進黨2024年第11屆區域立委提名初選將於3月20日到24日受理登記，請地方黨部轉知所轄初選選區內有意參加立委提名初選者，即日起至初選時程結束前，不得懸掛或製作與賴清德合影之看板或文宣，亦不得出現「賴清德唯一支持」等相關文字，以維護民進黨黨內公平、公正的競爭機制，並避免因看板、文宣內容而誤導民眾。

中央黨部表示，第二點，若發現有懸掛或製作與賴清德合影看板或文宣等情事，請勸當事人立刻撤下或停止發放，倘不聽從勸導，請地方黨部提報中央黨部組織部，組織部將陳送2024大選提名策略小組討論，嚴重者將依本黨評議機制議處。

中央黨部指出，第三點，請地方黨部立即傳真或透過相關社群平台，發送轉知轄內有意參加立委提名初選的同志，並請確實遵守，共同維護黨內初選公平、公正的競爭機制。