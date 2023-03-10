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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「陳吉仲是做得很好的農委會主委」　陳建仁：呼籲民眾能共體時艱

▲陳吉仲、陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲、陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（10日）質詢行政院長陳建仁時，表示若農委會主委陳吉仲無法解決雞蛋荒就應該下台，但陳建仁則說陳吉仲對調度國內雞蛋、採購等是真正的專家，也是一位做得很好的農委會主委，所以一直要求陳吉仲堅守崗位。對於王鴻薇詢問，院長都沒聽到缺蛋的抱怨？陳建仁表示，他了解有缺蛋的抱怨，他也呼籲民眾能夠共體時艱。

陳建仁10日赴立法院繼續進行施政總質詢，王鴻薇針對缺雞蛋議題質詢陳建仁、陳吉仲。王詢問何時可解決蛋荒？陳建仁說，本來估計（禽流感）疫情不會這麼嚴重，才認為短期內可以解決；陳吉仲則說，國內雞蛋產量已經到谷底，禽流感也控制得差不多，影響力在3月會減少。

王鴻薇2次追問陳吉仲何時可解決雞蛋荒，但陳吉仲仍沒給時間點，因此提雞肉供應商「卜蜂」估計中秋節前後才能解決，詢問需不需要這麼久？陳吉仲回應，卜蜂董事長講法是沒有考慮到專案進口。王鴻薇再問，所以不會拖到中秋節？陳吉仲說，當然不會。

王鴻薇說，如果3月底不能解決雞蛋荒，陳吉仲會下台嗎？陳建仁表示，現階段是解決問題的時期。王鴻薇說，但如果解決不了問題呢？陳吉仲好幾次表達不戀棧、知所進退，到目前為止，陳吉仲有無用口頭或其他形式，表示如果沒有辦法解決，會下台以示負責？

陳建仁回應，陳吉仲對調度國內雞蛋、採購等算是真正的專家，所以一直要求陳吉仲要堅守崗位，把這些工作在這困難階段...，但陳建仁話還說完，王鴻薇說，所以陳吉仲要堅守崗位？陳建仁說：「對。」

陳吉仲則表示，讓農委會盡快把這問題解決，他個人要不要留在這位子反而是其次，「我如果沒辦法繼續解決問題，當然會造成團隊困擾」。陳吉仲也說，農委會從不擔心不負責任，都盡最大力道；台灣有200、300項農產品，農委會都全力要顧好，這次真的是禽流感跟氣候因素。

但王鴻薇認為陳吉仲的發言是廢話，並強調，「我只是要雞蛋缺蛋能夠解決，解決不了就應該下台以示負責，這麼容易的事情。」陳建仁表示，陳吉仲是一個很有承擔，而且做得很好的農委會主委，這次蛋荒是全球性問題，如果委員有機會到各地看農民，他們對於農委會所做的各項事情，都會覺得...。此時王鴻薇再次打斷陳建仁發言，但能明顯看出陳建仁的說這番話時，左手比讚。

王鴻薇又問，所以院長都沒聽到缺蛋的抱怨？陳建仁表示，他了解有缺蛋的抱怨，他也呼籲民眾能夠共體時艱，就是要解決問題，才請最認真負責的農委會主委堅守崗位，「有在解決問題啦」。

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