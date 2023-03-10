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鴨蛋飆到歷史新高48元　農委會：不影響端午節供應

▲傳統市場散裝蛋上架沒多久就搶購一空，只好用鴨蛋充數。（圖／記者楊惠琪攝）

▲國內面臨「蛋蛋危機」，鴨蛋每台斤來到48元歷史新高。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

「蛋蛋危機」持續上演，國內雞蛋嚴重缺乏，許多業者改搶鴨蛋填補雞蛋缺口，帶動今（10）日鴨蛋蛋價也飆到歷史新高，每台斤來到48元，農委會今天表示，鴨蛋近期漲價，是因加工業者端午節提前備貨、雞蛋餐飲消費部分替代，以及飼料成本仍高等因素，價格波動是反應市場機制變化，目前尚不至於影響端午節旺期供應。

台灣面臨史上最嚴重蛋荒，導致許多餐飲業者改瘋搶鴨蛋來填補雞蛋缺口，連農委會主委陳吉仲也建議消費者，買不到雞蛋可以改吃鴨蛋，導致鴨蛋市場供需吃緊，今天產地價更大漲3元，每台斤來到48元的歷史新高。

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不過，農委會今天表示，鴨蛋近期因加工業者端午節提前備貨，加上雞蛋餐飲消費部分替代，以及飼料成本仍高等因素，鴨蛋產地價由每台斤45元調升至48元，而價格波動是反應市場機制變化，目前產蛋鴨在養200萬隻，生產均正常穩定，日產約7萬7400公斤，且鴨蛋以加工用製成皮蛋或鹹蛋為主，目前尚不至於影響端午節旺期供應。

農委會表示，近期部分蛋商為替代雞蛋需求，加上端午節鹹蛋黃製作粽子所需原料，鴨蛋需求暢旺，經蛋農代表與蛋商協商，鴨蛋價格每台斤均調升3元，為反映市場供需變動，農委會予以尊重。

但農委會強調，國內鴨蛋大多以皮蛋、鹹鴨蛋等加工品用蛋為主，目前產量穩定未受影響，且加工用蛋為全年生產、倉儲，季節旺期才銷售的產銷特性，將會加強調度以穩定供應端午節鹹鴨蛋的需求。

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