藍委拿「天主說我要幫鄭運鵬」質詢　陳建仁：我不需為此事做修正

▲陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長陳建仁去年替時任桃園市長參選人鄭運鵬站台時，稱天主說一定要幫助能夠為桃園做最好貢獻的人，鄭就是這樣的人，引起討論。國民黨桃園立委萬美玲今（10日）詢問陳建仁，你在祈禱過程中感應到天主這樣跟你說？陳表示「當然啊！這是一個很私密的經驗。」陳建仁也強調，他的天主教信仰不需要為這個事情做任何修正。

陳建仁2022年11月21日到桃園陪同鄭運鵬掃街，媒體詢問陳「上帝有沒有跟你講什麼？」他回應，天主說一定要幫助能夠為桃園做最好貢獻的人，鄭運鵬就是這樣的人；而陳這番話被解讀成「天主說要我幫鄭運鵬」。

萬美玲10日在立法院質詢陳建仁時，就上述事情表示，從去年至今她一直思索，到底天主怎麼跟你說的？你怎麼跟祂溝通的？陳建仁回應，他每天都在祈禱，天主要他去選賢舉能來造福台灣人民，這是他聆聽到的聲音。萬美玲追問，這是你在祈禱過程中，感應到天主這樣跟你說？陳建仁說：「當然啊！這是一個很私密的經驗，我也感謝天主，常常會指導我去做良善深謙的人。」

萬美玲表示，她身旁的基督教或天主教徒，向她表示陳建仁能跟天主有這樣的感應非常不容易，改天想跟陳好好就教一下。陳建仁聽聞後指出，行公義、好憐憫、長存謙卑的心，很多天主、基督徒都有。

萬美玲說，過去你不具有行政院長身分，不管要按照自己意志還是感應，她都覺得無所謂，但過去有些言論、誤判，她是會擔心的，所以盼望陳要更謹言慎行，但陳建仁強調，他認為自己的天主教信仰，不需要為這個事情做任何修正。

▼萬美玲10日質詢陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）