男皮包內藏大麻...路邊聽音樂被逮　崩潰爆哭：我單親還有小孩

記者鄧木卿／台中報導

台中市27歲李姓男子日前半夜獨自坐在機車上聽音樂，巡邏員警直覺有異，以機車違規停在人行道為由盤查，李男遭詢問時，緊抓著袋子不放，支吾其詞，員警更覺可疑，當打開手中袋子瞬間赫見大麻，李男情緒潰堤大爆哭，「拜託啦」、「你要叫我怎麼辦啦」，還說自己單親，有6歲小孩要扶養等苦苦哀求，但警方不為所動，偵訊後將他移送法辦。

▲▼台中男子包包內藏有大麻，半夜在路邊被逮時，崩潰爆哭說，他單親還有小孩要養。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第四分局大墩派出所警員呂世豪、賴翰霖、黃清光，日前深夜巡邏行經向上路、大觀路口時，發現李男將機車違停在人行道上，四處張望，神跡可疑，於是上前盤查。

李男面對警察詢問，面露緊張，支吾其詞，在李同意下，員警檢視置物箱內物品，但見李男緊緊拿著一大包藍色袋子，引起員警注意，李男作賊心虛，答不出袋中有何東西，一聽要被警察帶回派出所，便使出哀兵姿態，「真的要回去處理嗎？」「你要叫我怎麼辦啦？」

員警一打開袋子赫見大麻，經清查有11包（毛重22.93公克），自知法網難逃的李男當場爆哭，他說是單親，還有小孩要養等理由，請求放他一馬，警方仍帶回訊問驗尿，除依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦之外，並將追查這些大麻來源，以及是李男要賣，或是買來吸食。