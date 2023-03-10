小學生「超暖應援」中華隊球員瘋傳！幕後推手曝光：最熱血班級

▲「老黑老師」林冠志。（圖／Home Run Taiwan授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

2023世界棒球經典賽（WBC）日前開打，中華隊球員呂彥青、陳冠宇、王柏融等，陸續分享小學生的「超暖心應援」，更承諾說「必定全力以赴！」看著這些稚嫩筆觸與用心的繪圖，許多球迷都融化了。

粉專「Home Run Taiwan」昨發文表示，前幾天，經典賽球星呂彥青、陳冠宇、王柏融等人，接連在社群平台PO出小朋友的加油卡片，這讓他們不禁好奇，後來輾轉之下才發現，原來幕後推手是曾在聯絡簿畫上精緻球星而爆紅的老師林冠志。

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▲小朋友們寫加油卡片給中華隊球員。（圖／Home Run Taiwan授權引用）

「老黑老師」林冠志目前是明德國小六年五班的導師，是個忠實熱血的棒球迷，他將棒球融入課程與生活的素養教育，就連班上「學生賞罰制度」的評比，都是比照美國職棒水準的升降標準去設計，同學們能透過好表現，讓自己從小聯盟升上大聯盟，換取更好的福利與教學回饋。

▲老師在聯絡簿上畫出球星。（圖／Home Run Taiwan授權引用）

這回，老黑老師讓學生們上網查詢經典賽每一位中華隊選手的經歷，結合資料搜集與科技運用，並進一步把所有跨領域知識串連起來，同時讓他們挑選自己寫卡片的對象，並真的把信寄出去，他也笑說，「整個學習過程中，大家都非常投入且樂在其中。」

對此，網友們紛紛喊暖心，也有學生家長現身表示，「身為班上家長，覺得三生有幸遇到這麼棒的老師！老師以棒球精神帶班，讓孩子們各自發揮所長也團結一心！」

▲連班服都是棒球衣。（圖／Home Run Taiwan授權引用）

►本文由「Home Run Taiwan」授權引用。