段宜康機車遭違停貨車「封印」　等40分鐘抓狂被刷一排：感謝陳歐珀

▲段宜康機車停路邊，不料遭違停貨車「封印」。（圖／翻攝自臉書／段宜康，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨前立委段宜康9日在臉書發文表示，他的機車停在路邊，卻被違停貨車活生生「封印」在停車格內，讓他不得不在現場等候，甚至打電話報案，不料警察到場開完單離開，仍遲遲不見貨車司機身影，讓他直呼不甘心。

段宜康在文中指出，他的機車被違停貨車封在機車彎裡，打給派出所、車輛所屬公司，但都沒人來處理，至今已經等了30分鐘，「我當然也可以硬騎上人行道，但就是不甘心，看看會等多久...」

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不久後，警察抵達現場開單，但離開時仍不見司機身影，段宜康則留在現場繼續等待。直到又過了幾分鐘，貨車司機才姍姍來遲，把違停的貨車開走，讓段宜康無奈表示「開走了，40分鐘」。

不料許多網友看完一面倒留言，「貴黨陳歐珀政績啊」、「感謝陳OPPO」、「謝謝OPPO教訓了台灣」、「感謝oppo德政」、「感謝陳oppo，台灣違規之父」、「被自家立委害到笑死」、「貨車司機：謝謝歐柏的努力」、「感謝陳OPPO開啟大違停時代」。

民進黨立委陳歐珀2020年5月提案修改《道路交通管理處罰條例》第7-1條，獲多名立委連署，通過後民眾能檢舉的項目縮為46項。

不過，民眾可檢舉的違停項目其實包含「違規併排停車」、「占用身障停車格」、「交叉路口、公車站10公尺內、消防車出入口5公尺內停車」等。

近日，百萬YouTuber「Cheap」也遇到整輛轎車違停在人行道上（編按：不屬於民眾可檢舉的46項違規），發文怒轟陳歐珀提案限縮民眾檢舉權，加劇交通亂象，根本是「中華民國違停之父」，引發網友熱議。