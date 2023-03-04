Cheap喊話陳歐珀「開除助理」！酸狀況外：跟你講大海，你談漱口杯

▲Cheap與陳歐珀助理李鈞冠近日因違停爭議槓上。（圖／翻攝自Facebook／Cheap）

記者閔文昱／綜合報導

擁有120萬訂閱的YouTuber「Cheap」2日指控，自己下午看到一輛汽車停在人行道上，警察卻推託不處理，認為是民進黨立委陳歐珀先前提案限縮檢舉，「開啟了台灣大違停時代」，更稱對方是中華民國違停之父、政府就是交通亂源的幫凶，引來陳歐珀的助理留言反駁，雙方隔空交火。對此，Cheap今（3日）再發文呼籲，陳歐珀應該把該名助理開除。

Cheap在PTT文表示，他原本要找陳歐珀拍一支影片，聊聊限縮檢舉、交通平權，但他的助理李鈞冠卻還在跟他講「你那邊可以檢舉」，讓他直言「我真的被他氣死，直接嗆他說oppo（陳歐珀）真應該把你開除，身為助理完全狀況外，不知道人民要什麼，今天我在跟你講大海，你在談漱口杯，今天就算我那邊可以檢舉好了啦，明天呢？後天呢？溪湖呢？永康呢？中壢呢？」

▲Cheap發文怒酸李鈞冠狀況外。（圖／翻攝自PTT）

Cheap認為，這種違停的問題絕對是全國性的，要改善就是修法，待轉、禁行機車都可以罰到機車族安分守己了，那為什麼違停不行？還在那邊跟說是警察的錯，即使今天警察火速10分鐘趕到好了，「其他地方呢？我在講法規，這位助理在跟我講警察偷懶？」

Cheap強調，自己關心路權早就行之有年，提倡交通平權也完全沒有任何私心，只想讓台灣的交通更好、真正的人本交通，「我今天是百萬網紅，能有今天是你們給我的，我有能力後是不是該為社會做些正面的改變，用影響力去讓台灣更好」，他還保證，自己絕對不是為從政鋪路，「我從政這裡的人每人發現金10萬，幫我備份沒關係。」

▲民進黨立委陳歐珀。（圖／記者屠惠剛攝）

針對Cheap批評先前提案限縮檢舉「開啟台灣大違停時代。」陳歐珀3日受訪時喊冤，他表示照片中違停樣態相當嚴重，只要報案一定會受到處份，自己當初未提案限縮檢舉，只是檢舉後交由警察裁量，當時民眾檢舉太多樣態造成社會對立，「我敢面對這樣的問題，是有相當使命感。」