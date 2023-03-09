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曾預言基捷是騙局！　柯文哲憶「這事」籲林右昌：別再批撈過界

▲▼柯文哲出席民眾黨新春團拜 捻香拜拜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前台北市長柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於基隆捷運議題，前台北市長柯文哲9日表示，他早在2021年就說過「基隆輕軌變捷運，只是騙局升級成更大的騙局 ，且經費應重新計算」；豈料，卻遭時任基隆市長林右昌痛批「撈過界！滿口政治語言」。如今，柯文哲喊話林右昌，希望他還記得曾對基隆市民的承諾，不要再痛批任何人的合理質疑是「撈過界」，因為每筆國家預算都是人民血汗錢。

柯文哲9日指出，短短一年多，基隆捷運興建經費從425億暴增至697億，市府負擔額則從17.7億漲到53.86億。還記得2017年，總統蔡英文站在基隆火車站前，隆重宣布「前瞻計劃第一炮」，斥資80億蓋「基隆輕軌」，並信誓旦旦說四年就可以通車。可後來輕軌變捷運，路線一變再變，基隆捷運不僅沒有基隆，市政府負擔更從17億漲到54億。

柯文哲表示，他早在2021年11月23日的記者會上直言「基隆輕軌變捷運，只是騙局升級成更大的騙局 」，如今來看並沒有誇大。一項重大建設需要編列多少預算，不是靠「預言」的，而是透過科學計算 。一條捷運從核定到動工到通車，耗時甚長，除了原物料供應與上漲問題，還有環評、都市計劃、可償性評估等，這些都是繁複的事情。

柯文哲說，他在擔任台北市長期間曾請台北捷運局進行相關評估，並在交通部四長會議上具體建議，基隆捷運銜接到台北段必須走地下化到南港車站，以發揮最大效益也避免影響台北的交通，而那多出的30億台北市府願意負擔，「但我不認為400億蓋得出來，經費應重新計算。」

豈料，卻遭時任基隆市長林右昌痛批他「滿口政治語言」、「基隆捷運錢又不是你出的，不要撈過界」等，柯文哲強調，如今他已是平民，林右昌則高升成了內政部長，希望他還記得曾對基隆市民的承諾，也希望他不要痛批任何人的合理質疑是「撈過界」，因為每筆國家預算都來自人民血汗，監督國家財政人人有責 。

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