沈富雄預言柯文哲民調將「一路下滑」　最低恐剩12％

▲民眾黨主席、前台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據TVBS民調中心最新民調調查顯示，2024總統可能人選支持度，國民黨侯友宜支持度為32%，民進黨賴清德為28%，民眾黨的柯文哲21%。對此份民調，前立委沈富雄分析，預言柯文哲的支持度將會一路下滑至14％，最低會到12％。

若藍綠白競逐2024總統大選，根據TVBS民調中心最新民調顯示，民進黨主席同時也是現任副總統的賴清德支持度略增3個百分點為28%；國民黨內呼聲最高的新北市長侯友宜支持度則略減兩個百分點，為32%，和賴清德的差距由9個百分點縮小為4個百分點；日前表示現階段力量不足以靠自己當選，不過可決定誰當選的民眾黨主席柯文哲支持度維持在21%。

針對此份民調，沈富雄7日在節目《少康戰情室》中指出，柯文哲的民調會一路下去，柯文哲的民調高峰也不會超過20％，最低是12％，他認為，柯文哲最後會擺盪在14％左右。

此外，沈富雄提到，發生在國民黨裡的事簡直是匪夷所思，因為國民黨內除了侯友宜，還有誰能選，即使前立法院長說過「民調高的會下去，低的會上來」，他直言「你告訴我，還有誰會上來？」，像別的黨就不會有這種雜音。