竹山工業區召開0303停電損失協調會　廠商要求台電提供合理補償

▲竹山工業區召開0303停電損失協調會，台電代表向廠商鞠躬致歉。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山工業區廠商協進會今天上午邀集台電南投區營業處，召開「0303停電損失協調會」，由該會理事長謝祝生主持、轉達廠商損失概況及訴求，廠商代表踴躍出席；台電副處長趙明清則表達歉意，除就該事件及精進方案詳加說明，並允諾將廠商訴求帶回公司研議妥處。

台電維護經理黃順瑞、竹山服務所所長黃超群也出席與會，另有中華民國工業區廠商聯合總會副理事長董正宗、南崗兼竹山工業區服務中心主任張玲玫列席。

董正宗表示，3月3日因台電工程因素，致園區廠商發生無預警停電之偶發事件，他希望台電人員將廠商所提訴求帶回公司審慎研議，儘快回復；謝祝生也表示，雖此次停電是偶發事件，台電也以最短時間恢復供電，但廠商確實因此蒙受損失，盼台電能予合理補償。

趙明清指出，0303停電事件造成竹山工業區廠商用戶不便，台電深致歉意，未來將持續加強配電線路設備維護點檢工作，以維供電穩定；另加強配合竹山工業區廠商用戶製程需要，將妥善安排計畫性停電工程，減少計畫性停電造成用戶不便。

對於營業損失部分，趙明清表示依該公司營業規章，停止供電或限制用電時除可歸責於用戶之原因者外，將依第 39條規定扣減電費，以賠償用戶停電損失；另依第19條規定，電業基於發、供電設備特性及運轉維護之限制，無法保證永不停電，用戶對用電不能中斷之用電場所或設備，應視個别需要自備適當之發電機或不停電電源裝置等，作為備用電源。

趙明清建議竹山工業區廠商用戶，可自備適當之發電機或不停電電源装置等，以作為備用電源；針對會中廠商提出訴求無法立即解決者，也會帶回公司進一步研議。