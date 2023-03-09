　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹山工業區召開0303停電損失協調會　廠商要求台電提供合理補償

▲竹山工業區召開0303停電損失協調會，台電代表向廠商鞠躬致歉。（圖／南投縣政府提供）

▲竹山工業區召開0303停電損失協調會，台電代表向廠商鞠躬致歉。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山工業區廠商協進會今天上午邀集台電南投區營業處，召開「0303停電損失協調會」，由該會理事長謝祝生主持、轉達廠商損失概況及訴求，廠商代表踴躍出席；台電副處長趙明清則表達歉意，除就該事件及精進方案詳加說明，並允諾將廠商訴求帶回公司研議妥處。

台電維護經理黃順瑞、竹山服務所所長黃超群也出席與會，另有中華民國工業區廠商聯合總會副理事長董正宗、南崗兼竹山工業區服務中心主任張玲玫列席。

▲竹山工業區召開0303停電損失協調會。（圖／南投縣政府提供）

董正宗表示，3月3日因台電工程因素，致園區廠商發生無預警停電之偶發事件，他希望台電人員將廠商所提訴求帶回公司審慎研議，儘快回復；謝祝生也表示，雖此次停電是偶發事件，台電也以最短時間恢復供電，但廠商確實因此蒙受損失，盼台電能予合理補償。

趙明清指出，0303停電事件造成竹山工業區廠商用戶不便，台電深致歉意，未來將持續加強配電線路設備維護點檢工作，以維供電穩定；另加強配合竹山工業區廠商用戶製程需要，將妥善安排計畫性停電工程，減少計畫性停電造成用戶不便。

▲▼竹山工業區召開0303停電損失協調會。（圖／南投縣政府提供）

▲竹山工業區召開0303停電損失協調會。（圖／南投縣政府提供）

對於營業損失部分，趙明清表示依該公司營業規章，停止供電或限制用電時除可歸責於用戶之原因者外，將依第 39條規定扣減電費，以賠償用戶停電損失；另依第19條規定，電業基於發、供電設備特性及運轉維護之限制，無法保證永不停電，用戶對用電不能中斷之用電場所或設備，應視個别需要自備適當之發電機或不停電電源裝置等，作為備用電源。

趙明清建議竹山工業區廠商用戶，可自備適當之發電機或不停電電源装置等，以作為備用電源；針對會中廠商提出訴求無法立即解決者，也會帶回公司進一步研議。

ET快訊
空拍畫面曝！彰化木材場恐怖大火　狂燒30hrs滅不了
快訊／墾丁公園草地大火！烈焰「下午燒到入夜」濃煙竄天
罹「最惡癌王」90%人愛抽菸！10大症狀曝
高爾宣現身明仁會春酒！　親揭「黑道雲集」現場狀況
快訊／大谷翔平掃長打帶回2分　日本4局3比0中國
快訊／礁溪老爺酒店爆火警！緊急疏散旅客
洲際慘案不是最慘　台灣球迷全點名這一場：國恥日
日本外野手超美技！大谷翔平致意　日本3局1比0中國

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「小三通」清明節前開放中轉　金門縣府樂見：爭取陸客旅遊

台東公廁特優級高達94.68%　環保局呼籲鄉親共維護

空氣品質因擴散不良亮紅燈　桃市成立指揮中心跨縣市應變

竹山工業區召開0303停電損失協調會　廠商要求台電提供合理補償

「點亮雲林」關懷活動赴北辰國小　為夜光學童檢查視力

提升伴手禮業品牌形象　中市府舉辦交流會...協助設計專屬禮盒

南投縣環保防災競賽第2屆起跑　南投國小學生包辦前3名

竹山秀傳醫院婦女節「花獻女神」　籲重視性別平權和婦女健康

協助青年朋友畢業即就業　竹市校園就業博覽會3／11開跑

雲林「鵝媽媽鵝童樂園」獲認證環保育樂場所　副縣長送紅榜

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

男重返印尼食人族部落　尋貴人收噩耗：他走了

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

明仁會春酒「旗袍辣妹送客」高調畫面曝！傳警界震怒：棒打出頭鳥

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

調皮鼠闖琴弦「變毛毛蟲」　見軟Q爬行！網：背部按摩

「小三通」清明節前開放中轉　金門縣府樂見：爭取陸客旅遊

台東公廁特優級高達94.68%　環保局呼籲鄉親共維護

空氣品質因擴散不良亮紅燈　桃市成立指揮中心跨縣市應變

竹山工業區召開0303停電損失協調會　廠商要求台電提供合理補償

「點亮雲林」關懷活動赴北辰國小　為夜光學童檢查視力

提升伴手禮業品牌形象　中市府舉辦交流會...協助設計專屬禮盒

南投縣環保防災競賽第2屆起跑　南投國小學生包辦前3名

竹山秀傳醫院婦女節「花獻女神」　籲重視性別平權和婦女健康

協助青年朋友畢業即就業　竹市校園就業博覽會3／11開跑

雲林「鵝媽媽鵝童樂園」獲認證環保育樂場所　副縣長送紅榜

連勝文稱2024願與柯文哲合作　柯辦反擊：國民黨先做好內部整合

朱立倫被動式「不作穿雲箭」？　媒體人：甘願作東風才大公無私

快訊／墾丁龍磐公園草地大火　烈焰「下午燒到入夜」濃煙沖天

吃糖為何會蛀牙？醫揭4原因　吃2類型糖果「細菌更易生長」

楊千霈「破相」水泥地慘摔　組織液滲出嚇歪：有點血肉模糊

快訊／抗議美韓「自由之盾」軍演！北韓朝黃海方向發射短程飛彈

美國將台灣變「刺蝟島」？　外交部：遺憾疑美論謠言

獨家直擊／舒華真的在台灣！合體小S錄影　飄逸黑長髮現身

「小三通」清明節前開放中轉　金門縣府樂見：爭取陸客旅遊

大谷翔平掃長打帶回2分！投4局換投繼續打　日本4局3比0中國

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

耀登科技斥資7億　桃園營運總部盛大動土

桃園「青農友善創業」　500萬元免息貸款

桃園YouBike 4/1起前1小時免費　年估190萬人次受惠

南消、龜丹六二溫泉異業結盟防災

救護員婉拒餽贈揪感心

公園內公廁發生憾事　桃園這里3/10辦送煞

限定版「台南400－蘭得有心人」日本亮相

碧潭老街整條攤商消失！在地人：水很深

南消創新設置「電動車防火宣導諮詢站」

桃園市「大溪簡送德古宅」　修復工程開工

南警「草莓閃電泡芙」歡慶婦女節

男氣喘發作猛閃遠光燈　警及時化解危機

蘇花大清水明隧道施工　3/10上午9～11時封閉

遷廠遙遙無期！　桃園煉油廠擬建辦公大樓

更多熱門

相關新聞

誣指邱太三護航妻子　高院判黃越宏登報道歉

誣指邱太三護航妻子　高院判黃越宏登報道歉

資深媒體人黃越宏，2017年間公開批評前法務部長邱太三為妻子宋富美關說，幫助妻子回任法官，領走上千萬元退休金。邱太三對黃越宏起訴求償300萬元並求登報道歉，最高法院最後判決黃越宏須賠償80萬元確定；登報道歉部分，高院更二審7日判決黃越宏須在聯合報頭版登報道歉。可上訴。

南投立委補選！林明溱：讓我落選將是選民的大損失

南投立委補選！林明溱：讓我落選將是選民的大損失

即／竹山工業區大停電　台電：漏發通知非看錯時間

即／竹山工業區大停電　台電：漏發通知非看錯時間

南投竹山工業區大停電　「施工看錯班表」台電回應了

南投竹山工業區大停電　「施工看錯班表」台電回應了

小狗衝路中害車禍還肇逃　畫面曝光

小狗衝路中害車禍還肇逃　畫面曝光

關鍵字：

竹山工業區停電損失協調會賠償

讀者迴響

熱門新聞

台中母殺子後同赴黃泉　女兒認屍崩潰大哭

竹聯幫豪請170名旗袍辣妹！她爆6大咖藝人也在場

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

周刊爆台灣元老級饒舌歌手猝逝

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

中華隊慘敗　球迷見「教練換他上場」傻爆眼

「3生肖」財運來勢洶洶！專家：錢數到手軟

即／台中驚悚雙屍疑母殺子　家中鮮血噴竄如恐怖刑場

宥勝認錯「怪罪過老婆很多年」！

Dyson吹風機「好市多下殺1折」補貨了！會員近看噴笑

台東「天堂階梯」斷裂！女客違規亂爬重摔

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

日本高中生對台灣印象棒球很弱　台網友朝聖

中華隊慘敗巴拿馬　林岳平認投手敗筆

辦好市多新卡　「要補稅、保單」會員怒了

更多

最夯影音

更多
香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

男重返印尼食人族部落　尋貴人收噩耗：他走了

男重返印尼食人族部落　尋貴人收噩耗：他走了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面