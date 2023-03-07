誣指邱太三護妻回任法官領高薪退休　高院判黃越宏須登報道歉

▲黃越宏（右）誣指邱太三（左）護航，更二審判決登報道歉。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

資深媒體人黃越宏，2017年間公開批評前法務部長邱太三為妻子宋富美關說，幫助妻子回任法官，領走上千萬元退休金。邱太三對黃越宏起訴求償300萬元並求登報道歉，最高法院最後判決黃越宏須賠償80萬元確定；至於登報道歉部分，高院更二審7日判決黃越宏須在聯合報頭版登報道歉。可上訴。

本案發生於2017年5月間，當時黃越宏撰稿或上節目指出，時任法務部長的邱太三為幫助妻子回任法官，2011年間關說司法院，讓妻子趕在55歲的司法官任職期限前，順利回任法官；而後妻子退休，也領走政府上千萬元的退休金。報導及相關言論出爐後，邱太三召開開記者會否認，並限5天內道歉否則提告，黃越宏等人均不理會。邱太三在6月中提出民刑事相關訴訟，求償300萬元並登報道歉。

刑事部分，一審法院審理時，黃越宏否認犯罪，主張發表文章與言論前均已查證，並採訪一些了解司法人事作業或參與其中的司法官員，但不便透露消息來源。一審法院不採信，認定黃越宏成立「妨害名譽罪」，處拘役50日，得易科罰金。但上訴後改判無罪，最高法院最後也判決黃越宏無罪確定。

不過民事部分就有不同認定，一審認定黃越宏侵害邱太三名譽，須賠償80萬元，還要在中國時報、聯合報、自由時報、蘋果日報四大報的任一報紙之全國版頭版，及法治時報頭版刊登道歉聲明。但案件上訴二審後，又逆轉改判黃越宏免賠。案經廢棄發回，由高等法院進行更一審。

更一審駁回雙方上訴，維持黃越宏敗訴須賠償80萬元，以及刊登道歉啟事的判決。案經上訴最高法院，金錢賠償部分去年7月間駁回上訴確定；登報道歉部分則因憲法法庭的判決，發回高院更二審。

高院更二審認定黃越宏不實指摘邱太三藉由職務關說，且因廣為流傳為社會大眾所知悉；而邱太三時任法務部長，為知名之政治公眾人物，因此名譽有重大損害，並牽涉所任公職與司法人事作業等公共利益，最後判決黃越宏敗訴，須於《自由時報》與《聯合報》擇一於頭版刊登道歉啟事，經過比較費用後，更二審改判黃越宏須在《聯合報》頭版登報道歉。