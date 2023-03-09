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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「誠信條款」不建議議員轉戰立委　民進黨：請國民黨別不懂裝懂

▲▼張志豪、黃彩玲召開「夏立言堅持訪中，國民黨朝共不演了」。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨新聞部主任張志豪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨部分人士刻意扭曲民進黨中執會通過的「誠信條款」原意，民進黨新聞部主任張志豪9日表示，請國民黨相關人士不要不懂裝懂，製造扭曲事實的言論，奉勸國民黨應該好好面對自己的初選制度，是否保有公平公正，相較國民黨，民進黨有完善的公平公正初選制度，依照期程，仍會考量各選區的情形，進行初選與提名作業，找出最優秀的人選。

張志豪說，昨天中執會通過的「誠信條款」主要是不建議現任議員參與本次立委選舉，屬原則性的宣示，會送交提名策略小組作為協調時參考，艱困選區或沒有本黨現任立委的選區除外。

張志豪諷刺說，反觀國民黨，包括新北市長侯友宜、台北市議員徐巧芯、游淑慧等多位國民黨人士都蠢蠢欲動，想拋下現有職位，落跑參選其他公職，揪團玩起「Running KMT」全員逃走中，尤其國民黨立委王鴻薇等人已經落跑（市議員），徐巧芯也可能落跑，甚至侯友宜都可能落跑，市長剛連任不久，可能連市議會第一次定期會都還沒開就落跑，恐怕有負選民之託。

另報載已有新北29區里長聯誼會連署挺侯友宜，張志豪痛批，侯友宜市長任內發生恩恩案、槍擊案、蘆洲獨居老翁死亡無人聞問、中和失智老翁伴妻兒乾屍等等重大市政問題都沒處理好，「選前承諾好好做事，選後荒廢市政」，一心只想選總統，結果市政失靈一籮筐，社政系統、愛心大平台等爭議說不清，侯友宜根本是選前騙票，選後擺爛。

張志豪重申，民進黨誠信條款的宣示，讓大家看到誠信條款和國民黨大局條款在價值態度上有明顯的不同，更是為了給支持並相信我們的選民一個交代，國民黨「大局條款」的制度沒有、規矩沒有，誠信更沒有，人民要怎麼相信自己不會選出個落跑民代？

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