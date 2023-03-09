以前都錯了？友人媽切蛋糕前「1動作」　他見成果驚呆：超完美

▲完美切面的蛋糕驚呆原PO。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

慶生或聚會場合中，如果有要切蛋糕，不少人都拒接這個任務，怕切糊了會很醜。就有網友表示，他拜訪朋友時，友人媽媽切了生乳捲請他吃，看到超完美切面驚呆。一問之下才知道，原來切蛋糕前要做「1動作」，糕體就不會散掉，讓許多人直呼長知識。也有人留言分享自己的做法，引發熱議。

這位網友在Dcard發文，「原來蛋糕應該要降（這樣）切？！」開頭就驚呼，「活到現在才知道，原來切蛋糕前要先『熱刀』，蛋糕才不會散掉？！」提到原本很漂亮的蛋糕，常常在切的時候糊成一團，最後剩下大半個，「我也沒特別想過這問題，只知道每次要吃蛋糕時，都很飽、沒啥食慾，或意思吃個一兩口。」

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直到有次朋友搬新家，他去拜訪時，友人媽媽拿出整條生乳捲說要切給他吃，完好無缺又漂亮的切面，讓原PO瞬間充滿食慾。一問之下才知道，切蛋糕有2玄機會影響口感和賣相。首先是要吃多少就切多少，「拿出來切完就要放回冷凍，這樣水分才不會逼出來。」再來，要將刀加熱到6～80度左右再切，因為熱刀能減少摩擦力，劃開蛋糕時就能確保糕體不會擠壓到變形。

▲友人媽先加熱刀子。（圖／翻攝自Dcard）

貼文下方就有內行點頭，同時卻又搖頭，「生乳捲不太需要熱刀（放冷凍就需要了，不然切不動）；鮮奶油蛋糕也不用、會融化（在冷藏保存條件下，容我雞婆，因為純鮮奶油的內餡不建議冷凍保存，會影響口感）」，指出熱刀適用於乳酪蛋糕、慕斯類等整模的蛋糕，但也要注意，「切完拜託擦乾淨再下一刀。」

別位網友也補充，每種蛋糕的切法不太一樣，「有些的確適合用熱刀切，但也有蛋糕適合用鋸齒麵包刀慢慢鋸的～而且不是每種蛋糕都適合冷凍保存喔！像有新鮮水果或動物鮮奶油的，冷凍後退冰反而會出水」、「冷凍蛋糕才需要熱刀，一般蛋糕是不用的……而且（如果買）乳酪蛋糕，你跟店家拿塑膠刀也沒辦法熱刀吧？只能先退冰5-10分鐘再切。」

也有人笑呼，「道理我都懂，請問在外面慶生時怎麼拿到熱好的刀」、「最近看到一個新聞說餐廳幫切蛋糕收八百多塊，難道就是這個學問的價錢嗎XD」、「乳酪蛋糕或巴斯克，我用塑膠刀也能切得超漂亮（自己說），因為這個我有強迫症，重點是不要來回切、也不要用壓的！還有切一刀就要擦一次刀子。」還有一票歪樓，「還好我們家都一人一顆不用切」、「我喜歡戴手套直接掰一塊來吃」、「我都拿湯匙直接嗑整顆／整條蛋糕」、「突然好想吃蛋糕。」