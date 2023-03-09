　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

以前都錯了？友人媽切蛋糕前「1動作」　他見成果驚呆：超完美

蛋糕。（圖／Pixabay）

▲完美切面的蛋糕驚呆原PO。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

慶生或聚會場合中，如果有要切蛋糕，不少人都拒接這個任務，怕切糊了會很醜。就有網友表示，他拜訪朋友時，友人媽媽切了生乳捲請他吃，看到超完美切面驚呆。一問之下才知道，原來切蛋糕前要做「1動作」，糕體就不會散掉，讓許多人直呼長知識。也有人留言分享自己的做法，引發熱議。

這位網友在Dcard發文，「原來蛋糕應該要降（這樣）切？！」開頭就驚呼，「活到現在才知道，原來切蛋糕前要先『熱刀』，蛋糕才不會散掉？！」提到原本很漂亮的蛋糕，常常在切的時候糊成一團，最後剩下大半個，「我也沒特別想過這問題，只知道每次要吃蛋糕時，都很飽、沒啥食慾，或意思吃個一兩口。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到有次朋友搬新家，他去拜訪時，友人媽媽拿出整條生乳捲說要切給他吃，完好無缺又漂亮的切面，讓原PO瞬間充滿食慾。一問之下才知道，切蛋糕有2玄機會影響口感和賣相。首先是要吃多少就切多少，「拿出來切完就要放回冷凍，這樣水分才不會逼出來。」再來，要將刀加熱到6～80度左右再切，因為熱刀能減少摩擦力，劃開蛋糕時就能確保糕體不會擠壓到變形。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲友人媽先加熱刀子。（圖／翻攝自Dcard）

貼文下方就有內行點頭，同時卻又搖頭，「生乳捲不太需要熱刀（放冷凍就需要了，不然切不動）；鮮奶油蛋糕也不用、會融化（在冷藏保存條件下，容我雞婆，因為純鮮奶油的內餡不建議冷凍保存，會影響口感）」，指出熱刀適用於乳酪蛋糕、慕斯類等整模的蛋糕，但也要注意，「切完拜託擦乾淨再下一刀。」

別位網友也補充，每種蛋糕的切法不太一樣，「有些的確適合用熱刀切，但也有蛋糕適合用鋸齒麵包刀慢慢鋸的～而且不是每種蛋糕都適合冷凍保存喔！像有新鮮水果或動物鮮奶油的，冷凍後退冰反而會出水」、「冷凍蛋糕才需要熱刀，一般蛋糕是不用的……而且（如果買）乳酪蛋糕，你跟店家拿塑膠刀也沒辦法熱刀吧？只能先退冰5-10分鐘再切。」

也有人笑呼，「道理我都懂，請問在外面慶生時怎麼拿到熱好的刀」、「最近看到一個新聞說餐廳幫切蛋糕收八百多塊，難道就是這個學問的價錢嗎XD」、「乳酪蛋糕或巴斯克，我用塑膠刀也能切得超漂亮（自己說），因為這個我有強迫症，重點是不要來回切、也不要用壓的！還有切一刀就要擦一次刀子。」還有一票歪樓，「還好我們家都一人一顆不用切」、「我喜歡戴手套直接掰一塊來吃」、「我都拿湯匙直接嗑整顆／整條蛋糕」、「突然好想吃蛋糕。」

ET快訊
她懷孕36周「沒啪啪睡不著」　尪崩潰累垮！醫曝原因
大谷翔平二刀流投4局無失分、雙安2打點　日本8比1擊敗中國
樹林工地挖出「漆黑巨大古木」價值恐破億　工地主任回應了
快訊／兩岸恢復10直航點　總統府回應了
「4生肖桃花狂炸」這2個月會脫單！第1名超夯一堆人告白
中國游擊未來之星　他從大谷翔平手中敲安！曾奪全壘打王
陰毛2大作用曝！「全部剃光」恐衍生1問題

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

親子之間如何和3C和平共處？　專家：與孩子建立同盟關係

樹林工地傳挖出破億元「漆黑巨大古木」　工地主任回應了

學會用ChatGPT=增10倍能力！AI專家教GPT攻略：未來轉變比想像快

她懷孕36周「沒啪啪睡不著」　尪崩潰累垮！醫曝原因：更容易高潮

以前都錯了？友人媽切蛋糕前「1動作」　他見成果驚呆：超完美

明對戰義大利！王惠美邀民眾「縣府廣場看直播」　力挺中華隊

蘇花大清水明隧道施工後延　取消3 ／10上午9~11時道路封閉

煞星告退！「3生肖」3月財路大開　升官加薪齊噴發

好市多「海鮮神物」上架驚漲1000元　會員怒：拿日幣來賣

周日變天！午後迎雨彈「入夜暴跌15度」　下周最冷時段出爐

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

男重返印尼食人族部落　尋貴人收噩耗：他走了

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

明仁會春酒「旗袍辣妹送客」高調畫面曝！傳警界震怒：棒打出頭鳥

調皮鼠闖琴弦「變毛毛蟲」　見軟Q爬行！網：背部按摩

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

親子之間如何和3C和平共處？　專家：與孩子建立同盟關係

樹林工地傳挖出破億元「漆黑巨大古木」　工地主任回應了

學會用ChatGPT=增10倍能力！AI專家教GPT攻略：未來轉變比想像快

她懷孕36周「沒啪啪睡不著」　尪崩潰累垮！醫曝原因：更容易高潮

以前都錯了？友人媽切蛋糕前「1動作」　他見成果驚呆：超完美

明對戰義大利！王惠美邀民眾「縣府廣場看直播」　力挺中華隊

蘇花大清水明隧道施工後延　取消3 ／10上午9~11時道路封閉

煞星告退！「3生肖」3月財路大開　升官加薪齊噴發

好市多「海鮮神物」上架驚漲1000元　會員怒：拿日幣來賣

周日變天！午後迎雨彈「入夜暴跌15度」　下周最冷時段出爐

精製糖是慢性毒藥！不只手搖飲　營養師曝「2大陷阱飲品」：別傻喝了

親子之間如何和3C和平共處？　專家：與孩子建立同盟關係

不自覺透露愛的訊息　12星座男暗戀行為大公開

東森新媒體打造線上線下創新服務　王令麟霸氣喊：2027廣告年營收衝50億

批賴清德「落跑始祖」　民眾黨：還記得辜負選民期待多少次？

金管會打詐！　Google、臉書同意：接獲舉報啟動下架

大谷翔平二刀流投4局無失分、雙安2打點　日本8比1擊敗中國

樹林工地傳挖出破億元「漆黑巨大古木」　工地主任回應了

快訊／兩岸恢復10直航點　總統府回應了

瘋狂粉絲連2天打電話到家！　米可白罕動怒「公開警告」：有事嗎

印度弟幫姊送喜帖摔倒 慘遭超速車當場輾斷頭　

生活熱門新聞

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

中華隊慘敗　球迷見「教練換他上場」傻爆眼

「3生肖」財運來勢洶洶！專家：錢數到手軟

Dyson吹風機「好市多下殺1折」補貨了！會員近看噴笑

日本高中生對台灣印象棒球很弱　台網友朝聖

男友3年都無套「突然想戴」　釣出過來人

中華隊「經典賽已7連敗」！球迷點出2字：是致命傷

倒春寒！　轉雨探8℃時間曝

館長220元便當「豬肉烘乾在無塵室」照片曝！網酸爆

黑道辦春酒　他憶一清罵政府擺爛

12星座「3月超級幸運日」出爐！別錯過這幾天

蔡詩萍女兒超正！IG累積1.5萬人追蹤

輕症免隔離「快篩陽可請病假不扣全勤」　5大族群請假規定一次看

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

更多熱門

相關新聞

比叫全名還可怕！女友「突喊1句話」他秒變臉皮繃緊

比叫全名還可怕！女友「突喊1句話」他秒變臉皮繃緊

情侶在平淡生活中，可以偶爾製造一些可愛有趣的互動，一名女網友表示，每次要問男友白癡問題，或是談論正經事情時，都會說「欸~我問你喔」，這時男友就會繃緊神經，表情變得凝重，好奇「有有人的男友也是這樣嗎？」話題引發討論，網友狂點頭「被叫全名也會很緊張」。

男友3年都無套「突然想戴」　釣出過來人

男友3年都無套「突然想戴」　釣出過來人

待業期間「怎麼省錢？」　過來人曝1招絕了

待業期間「怎麼省錢？」　過來人曝1招絕了

他選做水電工！家人氣瘋　網反讚：轉國營高分過

他選做水電工！家人氣瘋　網反讚：轉國營高分過

人妻懷孕每天想愛愛　尪累慘喊「太多了」

人妻懷孕每天想愛愛　尪累慘喊「太多了」

關鍵字：

蛋糕刀子切蛋糕Dcard

讀者迴響

熱門新聞

台中母殺子後同赴黃泉　女兒認屍崩潰大哭

竹聯幫豪請170名旗袍辣妹！她爆6大咖藝人也在場

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

周刊爆台灣元老級饒舌歌手猝逝

中華隊慘敗　球迷見「教練換他上場」傻爆眼

「3生肖」財運來勢洶洶！專家：錢數到手軟

宥勝認錯「怪罪過老婆很多年」！

即／台中驚悚雙屍疑母殺子　家中鮮血噴竄如恐怖刑場

Dyson吹風機「好市多下殺1折」補貨了！會員近看噴笑

台東「天堂階梯」斷裂！女客違規亂爬重摔

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

日本高中生對台灣印象棒球很弱　台網友朝聖

中華隊慘敗巴拿馬　林岳平認投手敗筆

辦好市多新卡　「要補稅、保單」會員怒了

更多

最夯影音

更多
香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻
男重返印尼食人族部落　尋貴人收噩耗：他走了

男重返印尼食人族部落　尋貴人收噩耗：他走了

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面