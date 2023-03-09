交往3年都無套！男友「突然想戴」妹子起疑　釣出過來人：真的很解

▲男友突然要戴套。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些情侶發生關係時，不會使用保險套，而是採取其他避孕方式。就有一名女網友發文表示，她和男友交往3年，壞壞時幾乎不戴套，但最近幾次對方卻開始使用保險套，讓她有點擔心，會不會是偷吃怕傳染性病？貼文曝光後，隨即引發討論，還有過來人分享經驗。

女網友在Dcard上，以「交往三年的男友突然開始戴套」為題發文，提到她跟男友已經交往3年多了，除了前面幾次外，後續每每發生關係都不會使用保險套，然而，近幾次對方卻又開始戴套。男友當時解釋，因為不戴套會緊張，加上想留在裡面，所以才會改變習慣。

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聞言，原PO還是有點懷疑，是不是男友在外面偷吃，怕傳染性病給她？不然都已經不戴3年了，怎麼會突然改變想法？

貼文一出，就有男網友回應，「我以過來人的經驗告訴你，快射的時候還要想什麼時候拔出來最剛好，真的有點累」、「無套的最大缺點就是要拔出來，真的很解」、「無套比較有感沒錯，但相對會比較快射，也擔心會懷孕」、「無套要拔出來真的很解high」。

不過也有些網友留言，「都無套3年了，怎麼可能因為這點理由回去戴套的日子？8成是有更嚴重的原因」、「這陣子多留神吧，觀察一下他到底是精神出軌還是買春了」、「搞不好是身邊友人無套意外懷孕」、「很多人都在幫男生說話，但其實男生們自己都很清楚，就是有在約怕傳染給你」。

事後原PO詢問男友，對方說自己真的單純覺得還要「拔出來」很累，而她也願意相信這個說法，謝謝大家提供的想法。