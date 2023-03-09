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女友「突喊1句話」他秒變臉皮繃緊！一票點頭：比叫全名還可怕

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,交往。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲原PO每次說「欸~我問你喔」，男友都會很緊張。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者施怡妏／綜合報導

情侶在平淡生活中，可以偶爾製造一些可愛有趣的互動，一名女網友表示，每次要問男友白癡問題，或是談論正經事情時，都會說「欸~我問你喔」，這時男友就會繃緊神經，表情變得凝重，好奇「有人的男友也是這樣嗎？」話題引發討論，網友狂點頭「被叫全名也會很緊張」。

女網友在Dcard上發文，跟男友聊天時，突然說了一句「欸~我問你喔」，男友的態度就會變得凝重，不至於變臉，但是氣氛會變不一樣，讓他覺得很可愛也很有趣，「是不是怕被提分手，還是覺得自己又要被罵了，有沒有人的男朋友也會這樣？或是男生自己突然被問這種問題，是不是皮都會開始繃緊？」

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貼文一出，不少人都遇過相同的狀況，「我男友也是欸，會突然嚴肅了起來」、「『女友問的問題』就是一個藏了無數魔鬼的魔窟，所以會正襟危坐準備認真以對」、「我聽到男友講這句，皮都會繃緊」、「可怕程度超過叫全名」、「我男友也是，超可愛」。

還有網友分享讓人發寒的話，「最可怕的應該是：我有重要的事要跟你說」、「比較可怕的是傳訊息問：『先說喔！我沒有生氣，但有件事情我一直很想問你』，這才是準備爆發的前兆」、「我叫男友全名，他就會趕開始緊張了」、「我都說，晚點有事跟你講，他就嚇鼠了」。

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