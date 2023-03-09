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大陸 大陸焦點 特派現場

深圳富士康傳大撤離「拆生產線轉移印度」　官方：運轉正常

▲深圳富士康觀瀾科技園區。（圖／CFP）

▲深圳富士康觀瀾科技園區。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

鴻海旗下的深圳富士康廠區近日遭多名網友爆料正進行裁員，辭退了大量的「小時工」，並且正在拆除生產線。3月8日，富士康公司相關負責人回應，「（此為）不實消息，目前深圳園區運轉正常。」

據陸媒《第一財經》報導，也有消息稱，富士康將在印度新增投資7億美元，以增加iPhone零部件在當地的產量，官方對此並未回應，但富士康內部人士表示，「這次董事長出訪印度期間並未簽訂任何具有約束力的協議。」

報導稱，本月初，一張富士康董事長劉揚偉與印度總理莫迪握手的照片在社交媒體上傳播，而劉揚偉在印度的行程則被外界解讀為富士康增加印度投資的訊號，包括擴建製造工廠以及建設碳化矽加工廠和芯片封裝設施。

彭博智庫（Bloomberg Intelligence）預計，新的生產基地和擴產計劃將使印度在iPhone組裝方面的市場份額從目前的不到5%提高到10%至15%。

陸媒引述上述富士康內部人士對於合作落地的消息予以否認，「如果確定的話，按照證交所監管機構要求會對外公告。」

此前，歷經2022年鄭州富士康員工因疫情大出逃以及暴動事件衝擊iPhone手機供應後，蘋果公司要求富士康加快將生產線轉移到印度、越南等地以分散風險。

近日快手、抖音等短影音平台陸續有多名網友發布影片稱，位於深圳的富士康正在拆除生產線，已經拆了8條，很多仲介也收到了裁員通知，富士康告訴他們不要再招聘臨時工，鼓勵正式員工請假，因為生產線要轉移到印度。

影片截圖顯示，富士康廠區的大量生產設備被搬出裝車，還有很多印度人現身深圳富士康觀瀾科技園，可能是過來進行學習考察的。

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