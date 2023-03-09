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研究點名「這些亞洲大城」洪水頻率暴增！　馬尼拉高達96倍

▲▼緬甸仰光2018年發生嚴重洪災。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸仰光2018年發生嚴重洪災。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

全球暖化會造成海平面上升，嚴重影響全球濱海城市，而最新研究顯示，若再將聖嬰現象等自然現象造成的海流波動一起計算，那麼數個亞洲國家首都將會面臨嚴重風險，如菲律賓馬尼拉到了2100年出現洪水威脅的頻率，將比2006年高出96倍。

根據CNN報導，由於海洋溫度上升與氣候變遷造成冰川融化，全球海平面正在上升，許多亞洲沿海的城市已經面臨嚴重洪水風險，但刊登在《自然氣候變化》（Nature Climate Change）期刊上的研究顯示，先前的分析都低估了海水上升的程度，以及由海洋自然波動（natural ocean fluctuations）造成的洪水。

這項由法國國家科學中心（CNRS）、法國拉羅謝爾大學（University of La Rochelle）與美國國家大氣科學研究中心（NCAR）進行的研究指出，以聖嬰現象的影響來看，可能會使氣候變遷導致的預期海平面上升增加20％至30％，同時增加了極端洪水事件的風險。

▲▼2020年梵高颱風在菲律賓馬尼拉造成嚴重災情。（圖／達志影像／美聯社）

▲2020年梵高颱風在菲律賓馬尼拉造成嚴重災情。（圖／達志影像／美聯社）

研究顯示，亞洲超級大城如泰國曼谷、越南胡志明市、緬甸仰光、印度清奈（Chennai）和加爾各答（Kolkata）等亞洲超級大城，還有部分位在西太平洋熱帶地區的島嶼所面臨的風險更大。

在這些亞洲超級大城中，有超過5000萬人會受到超乎預期的海平面上升影響，儘管海平面顯著變化在本世紀結束前不太可能發生，但隨著溫室氣體排放速度加快，威脅將變得更緊迫；以馬尼拉為例，若是以單純氣候暖化來看，2100年發生嚴重洪水的頻率是2006年的18倍，若是將海洋自然波動算入，那麼頻率將達96倍。

事實上，不只是亞洲城市，連美國和澳洲沿岸地區也會受到影響。菲律賓氣候及永續城市學會（Institute for Climate and Sustainable Cities）氣候科學顧問提比格（Lourdes Tibig）表示，這項研究凸顯了解決氣候變遷問題的急迫性，「世界需要以更加急迫的態度和雄心壯志採取行動。」

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