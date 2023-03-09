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王建煊選總統喊槍斃死刑犯　綠委：總統不是皇帝

▲▼前財政部長監察院長王建煊昨日拋出將參選總統震撼彈，今日(3/9)接受中廣主持人王淺秋專訪談參選原由。（圖／記者湯興漢攝）

▲監察院前院長王建煊宣布將參選總統。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

表態參選2024總統的監察院前院長王建煊主張，若當選總統，會立刻把前總統陳水扁抓回去坐牢，也會在1個月內槍決所有死刑犯。對此，多個會期耕耘司法及法制委員會的民進黨立委劉世芳9日說，王建煊的說法反應「他老人家的憤怒」，民進黨團也能夠了解。

劉世芳今天上午在民進黨團記者會受訪說，目前《刑法》確實還有保留死刑，就她了解，幾個死刑犯現在都是在非常上訴的過程當中，還沒有完成再審流程的時候，法務部都是依法來執行工作。

劉世芳說，王建煊的說法反應「他老人家的憤怒」，民進黨團也能夠了解；另外王建煊也主張台灣與中國要和平統一，她認為期期不以為可。她提醒，王建煊若想參與總統選舉，必須擁有全體立委選票的1.5％、超過100萬人的連署書，對於他是否參選總統，可以讓泛藍的朋友們去煩惱。

民進黨立委王定宇說，恭喜王建煊前院長身體很硬朗，代表台灣健保還不錯，他表示要參選是他的權利，至於國民黨要不要提名他，或者他要尋求連署，也是他的權利，不過，他可能搞錯了：總統不是皇帝。

王定宇說，王建煊可能以為當上總統後，可以很威風的喊一句話「來人啊，把（一旁的民進黨團幹事長）鄭運鵬拖出去斬了！」這什麼時代了，總統可以下令把人通通抓去槍斃？台灣是個法治國，死刑還在《刑法》裡面，犯了嚴重過錯的死刑犯就是排隊等著被執行，法務部當然有其專業和法律上的考量，而王建煊的說法表現出「非常中國式的霸道文化」，難怪中國不喜歡維吾爾族就把他們通通關到集中營啊，不喜歡《蘋果日報》創辦人黎智英就把他關到大牢，
到現在都還沒出來啊。

王定宇說，提醒「王建煊伯伯」，選總統不是選「大帥」，不是說把人拖出去斃了，時代不一樣了，台灣是公民、民主的社會，甚至觀念沒有往前走的，他也表示尊重。

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