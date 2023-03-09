大法官提名惹議　趙少康再批：綠委敢不敢把同意權留給下任總統？

▲中廣董事長趙少康。（圖／趙少康自媒體辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

總統蔡英文8日出席「112年司法院大法官提名審薦小組」，並指定由副總統賴清德擔任小組召集人，中廣董事長趙少康表示，如果蔡英文全部提名，就會出現「15位大法官全是蔡英文提名」的荒謬現象，總統府則回應，這種情形在前總統馬英九任內已有憲政前例。對此，趙少康9日再度批評，蔡英文硬是提名大法官，民進黨立委敢不敢在立法院把這4位大法官的同意權留給下一任總統？

趙少康表示，昨天他說大法官提名不可「以黨領政」，若蔡英文提名4位大法官，就會變成「15位大法官全是蔡英文提名」的荒謬現象，並舉馬英九不提名監委為例，把權力交給下屆總統，結果，總統府不是謙卑傾聽，還扯馬英九後來補提名，只是立院沒有行使同意權。他痛批，說到底，蔡英文就是不願意放手，想要擴權，如此黨政不分，嚴重斲傷台灣民主。

趙少康指出，當時立法院還是國民黨佔多數，馬英九提名監委未獲立院通過，馬英九是可以補提名，但是馬英九尊重立院，後來就沒有再提名，他質疑，「蔡英文妳能比照辦理嗎？民進黨立委敢不敢在立法院否決蔡英文提名的大法官？或是宣布不審大法官？把這4位大法官的同意權留給下一任總統。」

「我賭民進黨立委沒有這個膽！」，趙少康提到，國會綠營過半數，要強過甚麼法案沒有不過的，而大法官審薦小組的召集人又是民進黨主席賴清德，這種「左手提名、右手通過」的醜陋戲碼，是對民主制度的最大諷刺。

「愈有權力，愈要謹慎」，趙少康強調，大法官負責釋憲，統一解釋法律及命令及審查違憲案，是要超越黨派行使職權，如果15位大法官都是由蔡英文一人提名，而且全數通過，那如何能保證司法公正獨立？更不用說，大法官若都靠往綠營，在解釋重要法令上，很可能會偏頗營私，動搖憲法根本大法，實在不能不慎。