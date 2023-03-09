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蔡英文4月見麥卡錫！她推測與「烏克蘭戰場」有關：台海不能出事

▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）證實，正在計畫4月在美國與總統蔡英文在加州見面，同時強調此次會晤並不代表排除日後訪台的可能性。對此，「財經網美」胡采蘋認為，美軍近日說要把亞洲的美國軍火都移到台灣，加上總統會晤等兩件事，推測「這些事情很可能都跟烏克蘭戰場有關」。

「財經網美」胡采蘋8日在臉書粉專「Emmy追劇時間」表示，俄羅斯新一代坦克車全毀、舊一代半毀，目前在烏克蘭戰場跑的是1960年代的T-62老坦克，都50歲的老車，還有二戰後的爺爺戰車也跑出來，「眼看是要彈盡援絕了」、「俄羅斯真的只剩下核武，這個國家也算是完了，100年內都不會恢復。」

此外，前陣子瓦格納傭兵團暴怒，公開抨擊俄軍彈藥全是生鏽不能用的東西，結果俄軍的回覆是，「並不是針對你，我們也這樣」，讓胡采蘋感嘆，現在一代軍武大國，幾乎是把冷戰時沒拿來打美國的武器，都打完了。

▲▼ 美國新任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

▲美國新任聯邦眾議院議長麥卡錫。（圖／路透）

針對目前烏俄戰爭的情況分析，胡采蘋認為，俄羅斯還能不能繼續打下去、北約能不能春季大決戰結束戰爭，這兩點的關鍵在於「中國軍援」，「如果北京決定軍援俄羅斯，那就還有得打。」

她指出，目前歐美彈藥庫的庫存不斷下降，美國若增加軍援烏克蘭，台海就不能出事；另外，軍用晶片大缺貨，海馬斯、導引式多管火箭、標槍、刺針飛彈都在警戒水位，生產一定無法趕上消耗的速度，「連母雞都趕不出蛋來，海馬斯怎麼可能說跟上就跟上。」

因此，胡采蘋表示，白宮目前對北京極限施壓，就是讓台灣在這段期間內爭取很多東西，而最要緊的就是軍武，「台灣最好能拿到全亞洲的美軍彈藥，甚至爭取成為美軍的軍火供應鏈，在本地製造武器，提供其他戰場使用，一旦台海發生危機，我們自己也能補上軍火。戰爭不是你想避戰就能避戰，你得先想怎麼打贏。」

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關鍵字：

蔡英文麥卡錫烏克蘭台海

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