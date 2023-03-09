蔡政府挹注勞保1470億　總統府承諾：讓勞工退休領得到、領到老

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對勞保財務的缺口，蔡政府自2020年至今，加上疫後特別預算編列300億元新台幣，已撥補達1470億元，而行政院長陳建仁也預告，明年編列1000億預算。對此，總統府發言人林聿禪9日表示，勞保是國家辦的社會保險，由政府負最後支付責任，定會確保制度穩健運作，讓勞工退休能夠領得到、領到老。

面對勞保財務缺口的議題，蔡英文政府其實自2020年至今，加上疫後特別預算編列的300億元新台幣，已撥補1470億元；在此同時，陳建仁9日也預告，明年將會編列1000億元的預算。

對此，總統府發言人林聿禪表示，總統蔡英文及行政團隊非常重視勞保基金穩健，因此自2020年以來，政府已經連續撥補四年，包含今年編列的450億元，再加上疫後特別預算300億元，總計四年共撥補了1470億元。

林聿禪說，近日陳建仁也宣布，明年將編列1000億元撥補勞工保險基金預算，持續撥補勞保基金，若有歲計賸餘更不排除往上加碼。她表示，勞保是國家辦的社會保險，由政府負最後支付責任，定會確保制度穩健運作，讓勞工退休能夠領得到、領到老。

此外，立法院民進黨團上午也召開「勞保挹注，蔡政府1470億，馬政府0」記者會，黨團幹事長鄭運鵬指出，國民黨團頻宣稱勞保挹注是國民黨先提出，但勞保人口超過上千萬，牽涉政府、國人和雇主，複雜度更甚軍公教保險，馬政府已預測勞保狀況，補助經費竟是0元。

鄭運鵬表示，蔡英文政府從2020年度的預算200億元，一直到今年度450億元，加上疫後特別預算的300億元，共撥補1470億元；而陳建仁預告明年度預算1000億元，這代表蔡政府挹注勞保的預算可望達2470億元。

