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摩斯「和風炸雞睡袋」開箱曝光！雞骨枕頭超Q　笑顏大使募集抽獎送

記者林育綾／台北報導

摩斯「和風炸雞睡袋」先前在網路上引發話題！如今也從日本直送台灣開箱曝光，長寬各約170公分的睡袋，細節不馬乎，像是「雞骨枕頭」還能拿來當抱枕，更有成套的「炸雞眼罩」。摩斯更舉辦「看見安心的笑顏」MOS笑顏大使拍照大募集，只要上傳照片並符合活動條件，就有機會抽中超萌的炸雞睡袋。

▲▼摩斯漢堡「和風炸雞睡袋」只送不賣，3月活動將限量抽獎送。（圖／記者林育綾攝）

▲摩斯漢堡「和風炸雞睡袋」只送不賣，3月活動將限量抽獎送。（圖／記者林育綾攝）

日本直送的摩斯「和風炸雞睡袋」是為了加深消費者對和風炸雞的印象而推出，如今也限量直送台灣，只要參與活動有有機會抽中。「和風炸雞睡袋」長寬各約170公分，其中外袋更逼真的模擬和風炸雞睡袋的外包裝，而睡袋本體以炸雞色澤呈現，「雞骨枕頭」還能抽出來變成抱枕，甚至有「炸雞眼罩」，每個細節都讓人驚喜。

▲▼摩斯漢堡「和風炸雞睡袋」只送不賣，3月活動將限量抽獎送。（圖／記者林育綾攝）

▲「雞骨枕頭」還能變成抱枕，甚至有「炸雞眼罩」。（圖／記者林育綾攝）

若想獲得限量獨有的炸雞睡袋，可參加摩斯在3月生日月的活動。其中「看見安心的笑顏」MOS笑顏大使拍照大募集，邀請民眾一起用微笑傳遞正能量，活動將分為兩階段進行，第一階段自即日起～3月20日，於摩斯漢堡任一門市與美味餐點，拍下微笑時刻，上傳到個人Facebook，公開發布貼文及照片，並標記「#看見安心的笑顏」，符合資格者就有機會成為MOS笑顏大使，參加第二階段的票選活動，摩斯漢堡也將從第一階段參加者中抽出「和風炸雞睡袋」得主1名。

▲▼摩斯漢堡「和風炸雞睡袋」只送不賣，3月活動將限量抽獎送。（圖／記者林育綾攝）

▲▼摩斯「和風炸雞睡袋」是為了加深消費者對和風炸雞的印象而推出，如今也限量直送台灣。（圖／記者林育綾攝）

▲▼摩斯漢堡「和風炸雞睡袋」只送不賣，3月活動將限量抽獎送。（圖／記者林育綾攝）
 
第二階段「MOS笑顏大使」票選活動，將由第一階段符合資格且按讚數最高前10名之活動貼文，於摩斯漢堡官方Facebook粉絲專頁發布「MOS笑顏大使」決選貼文和微笑圖片，並於3月21日～3月31日號召粉絲們一起來票選，按讚數最高前三名的MOS笑顏大使，即可獲得「和風炸雞睡袋」1個。

▲▼摩斯漢堡「和風炸雞睡袋」只送不賣，3月活動將限量抽獎送。（圖／記者林育綾攝）

▲▼參加「MOS笑顏大使」有機會獲得「和風炸雞睡袋」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼摩斯漢堡「和風炸雞睡袋」只送不賣，3月活動將限量抽獎送。（圖／記者林育綾攝）

除前三名外，凡於活動期間內參與「MOS笑顏大使」投票貼文、按讚、留言、或分享的參與者，再抽「和風炸雞睡袋」1名。活動詳情可追蹤摩斯漢堡Facebook官方粉絲專頁活動貼文，最終得獎名單將於4月15日公告在摩斯漢堡官方網站，若有相關異動也將會公告。

▲摩斯漢堡「和風炸雞睡袋」尺寸約為長寬170公分。（圖／業者提供）

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