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摩斯推廣APP免費送紅茶！實體「炸雞睡袋」這天曝光

▲▼摩絲漢堡推廣MOS Order App，祭出多種會員獨享優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡將舉行實體活動推廣MOS Order App，體驗就免費送紅茶。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡在全台高鐵站提供服務，不過觀察發現很多旅客為了趕車而錯過。為了主打「取餐不用等」並讓更多消費者使用MOS Order App享受優惠，將在4個高鐵分店舉辦推廣活動，現場體驗可免費獲得「摩斯紅茶1杯」電子票券；此外造成網路話題的「炸雞睡袋」也將實際亮相。

▲▼摩絲漢堡推廣MOS Order App，祭出多種會員獨享優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡推廣MOS Order App，主打「取餐不用等」，祭出多種會員獨享優惠。（圖／業者提供）

摩斯漢堡將舉辦摩斯會員推廣專屬活動，3/3(五)高鐵新竹店、3/6(一)台北車站店、3/10(五)高鐵桃園店、3/15(三)高鐵台中店，在中午11點～下午3點，現場派駐摩斯人員服務往來旅客，協助使用手機加入MOS Order App會員並享受優惠。未來搭乘高鐵隨時想品嚐摩斯餐點，只要事先透過MOS APP完成線上點餐與支付，趕搭高鐵前或抵達目的地時，在任一高鐵站的摩斯漢堡，都可以快速取餐免等待。

▲▼摩斯漢堡新春推出5款新品，同步加碼抽「和風炸雞睡袋」。（圖／業者提供）

▲3/10在高鐵桃園店，更會獨家亮相日本原裝限量「和風炸雞睡袋」。（圖／業者提供）

只要在活動於店鋪現場，使用手機下載MOS Order App註冊成會員，服務人員會幫忙解說如何下載以及APP使用方式，並立即體驗「安心取溫馨送」新功能，就可以免費獲得「摩斯紅茶1杯」電子票券。其中3/10在高鐵桃園店，更會獨家亮相日本原裝限量「和風炸雞睡袋」，提消費者拍照上傳，參加MOS笑顏大使抽獎活動。

成為摩斯會員後，即可享受摩斯會員專屬數位服務，包含線上點餐、線上支付、現場取餐超快速，會員生日禮優惠大方送、消費累積金點，多買多點數，再用金點換餐點；此外虛擬卡片存放手機不怕遺失，又有無接觸支付優點，還可隨時接收摩斯最新消息。

▲▼摩絲漢堡推廣MOS Order App，祭出多種會員獨享優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡推廣MOS Order App。（圖／業者提供）

摩斯表示，MOS Order App的「安心取溫馨送」功能，讓消費者可方便的以優惠價購買各式摩斯商品票券，分批取用；也可以利用Line或其他社群，結合問候語，把電子票券送給國內任何地方的親友。

摩斯近來也推出MOS Order App會員獨享「安心取溫馨送」優惠，超級大麥薑燒珍珠堡加金魷魚薯餅組+大杯冰紅茶，優惠價145元；另外還有38女王節線上優惠，像是摩斯日式咖哩4包含禮袋優惠價300元、生日慶樂活市集摩斯蒟蒻任選三項優惠100元、飲品任選三入優惠100元等。

▲▼摩絲漢堡推廣MOS Order App，祭出多種會員獨享優惠。（圖／業者提供）

▲▼摩斯漢堡推廣MOS Order App，祭出多種會員獨享優惠。（圖／業者提供）

▲▼摩絲漢堡推廣MOS Order App，祭出多種會員獨享優惠。（圖／業者提供）

另外，人氣速食肯德基即日起至3/13 推出「青花椒系列」多款超值優惠，包括可以獨享的青花椒漢堡餐（優惠碼40435），內含花椒咔啦雞腿堡x1 +上校雞塊x3+百事可樂(小)x1)，原價195元，特價135元；或是多人可分享的青花椒炸雞桶餐（40452）包括咔啦脆雞x3+原味蛋撻x3+百事可樂(小)x3+青花椒香麻脆雞x3，原價651元，特價445元，等於現省206元。

而使用預定快取服務點餐，還可享「加1元多1件」優惠。凡選購任一桶餐，加1元多1塊咔啦脆雞；購買任一XL超豪肯套餐，加1元多1個原味蛋撻。而且零接觸外送服務也持續提供滿350元享免運費；快取GO點餐車道優惠則提供購買套餐或桶餐，即享加10元好禮「4選1」，選項包括原味蛋撻1顆、香酥脆薯小份、百事可樂中杯、上校雞塊4塊。

▲▼肯德基推出「青花椒系列」優惠。（圖／業者提供）

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