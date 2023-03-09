摩斯新品「大阪燒珍珠堡」夾入煎蛋！32周年慶優惠組合一次看

▲摩斯漢堡推出新品「日出大阪燒珍珠堡」，直接夾入一整顆香煎雞蛋不手軟。（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／台北報導

「缺蛋潮」波及餐飲業，近來不少餐廳宣布暫停供應雞蛋餐點；不過摩斯漢堡表示，目前雞蛋皆為正常供應，推出的新品「日出大阪燒珍珠堡」更是夾入一整顆香煎雞蛋。同時摩斯慶祝32周年生日，3月10日起祭出三大感恩活動，還有話題「和風炸雞睡袋」限量抽獎送！

摩斯漢堡推出新品「日出大阪燒珍珠堡」，嚴選鮮蝦、魷魚、扇貝、鮮甜蔬菜高溫酥炸成海鮮天婦羅，放在Q彈超級大麥米飯上，撲滿清爽高麗菜絲，還夾入一顆香煎雞蛋，再澆淋美乃滋及日本道地大阪燒醬，最後以柴魚片提味，讓豐富餡料與醬料交織，濃濃日式風味。除了原味之外，還推出山葵風味的日出大阪燒珍珠堡，售價115元。

▲新品也推出「松露起司薯條」。（圖／記者林育綾攝）



除此之外還推出「松露起司薯條」，嚴選優質馬鈴薯油炸成金黃脆薯，再以黃金比例松露起司醬提升風味，原價75元，如今搭配套餐享70元優惠價加購。飲品方面，則有「椪糖冰奶茶」以摩斯經典紅茶為基底，加入100%牛乳調和，再以蔗香風味的椪糖妝點；「冰椪糖雲朵咖啡」採用澳式精選咖啡豆研磨拿鐵，加入椪糖提升風味。

▲「椪糖冰奶茶」、「冰椪糖雲朵咖啡」都有蔗香風味。（圖／記者林育綾攝）

搭配新品上市，也歡慶32周年生日，摩斯也規劃三重感恩回饋活動，第一重「周周抽32金點 月月抽312金點」，3月10日起至4月30日使用MOS Order APP「安心取溫馨送」購買並兌換任一品項，就能抽每周金點；活動期間購買任一品項並使用轉贈功能成功5次以上，還加碼抽3120元的摩斯卡，限額10名，中獎名單於5月15日公告於官網。

第二重「歡慶32周年生日慶回饋」推出餐點優惠，3月10日～3月31日期間，凡到門市消費番茄黃金蝦堡與大杯冰紅茶，單套優惠價89元，雙套170元；新品「椪糖冰奶茶」還有「2杯99元」嚐鮮優惠價。所有優惠在MOS Order APP安心取溫馨送也同步。

第三重則祭出「安心取溫馨送－會員搶先購限量優惠」，即日起至3月12日，MOS Order APP推出「大阪燒珍珠堡及大杯冰紅茶」1組售價119元；3月12日～4月11日會員還能以190元優惠價，獨享新品日出大阪燒珍珠堡套餐，內含大阪燒珍珠堡、摩斯雞塊1份、大冰紅。

3月10日～4月30日期間，摩斯漢堡全台門市還推出「小資蔬菜組」、「澎湃蔬菜組」優惠價300元，單身族還有「蔬菜任選AB配」方案優惠價100元，可帶走許多產地直送的萵苣、高麗菜、番茄、洋蔥，還有摩斯和風沙拉醬、日式咖哩包等。

▲網路上引發話題的「和風炸雞睡袋」，如今也從日本直送台灣，3月活動將限量抽獎送。（圖／記者林育綾攝）

同時，近來在網路上引發話題的「和風炸雞睡袋」，如今也從日本直送台灣，長寬各約170公分的睡袋細節毫不馬乎，像是「雞骨枕頭」還能拿來當抱枕，更有成套的「炸雞眼罩」。摩斯也舉辦「看見安心的笑顏」MOS笑顏大使拍照大募集，只要上傳照片並符合活動條件，就有機會抽中超萌的炸雞睡袋。

▲摩斯漢堡「和風炸雞睡袋」只送不賣。（圖／記者林育綾攝）

除此之外，適逢WBC世界經典棒球賽開打，台灣達美樂也宣布推出史上期間最長的「大披薩199元」下殺優惠，即日起至3月22日世界棒球經典賽期間，全台門市外帶大披薩一個只要199元，10種口味任選，加50元還可外送到家。

同步還啟動「2023 WBC達美樂神預測」活動應援，在3/8~3/22賽事期間，到「達美樂披薩」官方粉絲團參加活動，天天送出「100個9吋披薩」請球迷吃，5天賽事預計送出500個，號召球迷天天猜。另外還加碼祭出最終極的「終身獎：免費吃一輩子達美樂披薩」，將於今年賽事獻給最幸運的粉絲。

▲WBC世界經典棒球賽開打，達美樂推出外帶大披薩199元優惠，同步預測冠軍天天抽100個免費披薩，還加碼送終極終身獎：「一輩子免費吃披薩」。（圖／業者提供）