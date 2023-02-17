摩斯補班小確幸！限時3天咖啡、奶茶「第2杯10元」　點心也優惠

▲摩斯祭出補班日小確幸！連續3天指定咖啡、奶茶「任選第2杯加10元」，還有多種點心組合。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為了替上班族加油打氣，摩斯漢堡祭出補班小確幸！即日起至2月19日連續3天，摩斯全台門市推出大杯摩斯咖啡、摩斯經典奶茶「任選第2杯享10元加價購」優惠。此外即日起至2/28還有早餐指定組合特價；而期間還有點指定咖啡加10元，就可享「小薯、方塊薯餅、北海道可樂餅」三選一。

▲摩斯漢堡祭出補班日優惠。（圖／摩斯漢堡提供）



摩斯近來推出早餐優惠，即日起到2月28日，早餐時段購買熱銷咖哩豬排堡及中杯咖啡，就能以89元優惠價品嚐；同時還有點心優惠組合，期間消費超人氣「椪糖雲朵拿鐵咖啡」，再加10元就可享小薯、方塊薯餅、北海道可樂餅三選一，也就是指定咖啡搭輕食小點享優惠價90元，讓上班不憂鬱。

▲即日起至2月28日「椪糖雲朵拿鐵咖啡」再加10元，就可享小薯、方塊薯餅、北海道可樂餅三選一。（圖／摩斯漢堡提供）

而薯條控也不能錯過，即日起至2月28日摩斯加碼推出雙重薯條優惠，第一重凡消費大杯冰紅茶或摩斯咖啡，就能以10元優惠價加購小包薯條1份。第二重優惠為購買「和風蕈菇厚牛堡」或「干貝XO海老珍珠堡」2款指定套餐，就能以半價加購大包薯條1份。

▲摩斯針對薯條控祭出優惠。（圖／摩斯漢堡提供）

摩斯表示，人氣「咖哩豬排堡」以金黃酥脆的豬排，搭配濃郁吉士片與青脆高麗菜絲，淋上摩斯特製印度風味Keema咖哩醬，風味別具；而「摩斯經典奶茶」以經典紅茶為基底調配，不添加奶精與香料，由100%優質牛乳以完美比例調合而成。「摩斯咖啡」則選用雨林聯盟認證咖啡豆，以黃金比例搭配；「椪糖雲朵拿鐵咖啡」採用摩斯澳式精選咖啡豆研磨出的醇香拿鐵咖啡為基底，調和長時間熬煮的蔗香風味砂糖，帶出濃濃花生與堅果的香氣。

▲肯德基近來針對開學季，也推出多種人氣組合優惠。（圖／業者提供）

另外，人氣速食業者肯德基即日起至2月28日，也推出多款人氣商品限時優惠，像是「4塊上校雞塊x1+濃醇金燦可可蛋撻x1+經典熱奶茶(小)x1 」原價136元，特價79元；「花生熔岩咔啦雞腿堡x1+4塊上校雞塊x1+濃醇金燦可可蛋撻x1+百事可樂(中)x1」原價279元，特價195元；其他像是咔拉脆雞、上校雞塊、美式煙燻咔脆雞堡的組合，也都有下殺優惠價。

▼肯德基即日起至2月28日，祭出開學人氣組合優惠，優惠碼一次看。（圖／業者提供）

