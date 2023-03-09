湯文章／【林益世案】民代收錢喬事就是貪汙

▲前立委林益世收賄案日前大法庭裁定出爐，採取「職務密切關聯說」，林益世恐因貪汙罪被重判。（圖／記者吳銘峯攝）

前立委林益世涉及在議場外收受私人利益而對公營事業施壓與關說，能否成立職務行為受賄罪，一審採「法定職權說」、二審採「實質影響力說」、更一審又採「法定職權說」，因見解分歧，更一審判決上訴於最高法院時，承審法庭即以見解歧異為由，向大法庭提出統一解釋。

日前大法庭做出110年度台上大字第5217號刑事裁定，採取「職務密切關聯說」的看法。承審法庭也依大法庭的見解，將全案撤銷發回更審。依該見解來看，林益世勢必依貪汙罪被判處重刑，影響所及，目前在審判中的廖國棟等立委集體收賄案，恐怕也難逃依此見解而被判處重刑！

民意代表並沒有法定職權，但因民意代表對政府官員有質詢權，掌握政府機關預算審查權，一般民眾都認為民意代表比較有本事可以喬事情，遇到事情常可以請託、關說，因此採「法定職權說」，絕對會與社會大眾的認知有嚴重的落差。至於採「實質影響力說」，對於什麼是「實質影響力」？可能就要吵翻天。《刑法》採罪刑法定原則，不確定的法律概念會造成法條適用上的浮濫，有侵害人權的疑慮，而且與刑罰謙抑性原則相抵觸。大法官採取較溫和的「職務密切關聯說」，並指出「實質上係運用其職務或身分地位之影響力，使該管承辦人員為積極之行為或消極不為行為，即具有形式的公務性，自屬於立委的職務行為範疇」。

換言之，只要因為該特定職權或身分，對他人產生影響力，就是職務上行為。那麼官愈大，管的事愈多，影響力就會愈大，國會議員的影響力遠比地方民代來得大。所以，前總統陳水扁涉及的龍潭購地及二次金改案，以及立委高志鵬關說國有非公用市場用地承租價購案，都構成職務上行為收受賄賂罪。但臺北市議員收錢跑去新北市喬事情，可能就不會構成職務上行為收受賄賂罪。

大法庭原本就是為了解決紛歧的法律爭議而設置，該見解公布後下級法院應該都會奉為圭臬。採取「職務密切關聯說」所面臨的問題在於，如何界定「密切關聯之行為」？因為界定範圍過寬，就會違反罪刑法定原則，界定範圍過窄，該見解就無法發揮功能。

一般而言，為了限縮「職務密接關聯行為」的範圍，有認為以形式上是否有公務性質為基準，不考慮對職務行為是否具有影響力（公務說）。例如：負責採購之公務員，在投標前將預估的價格洩漏給業者；亦有認為，以對本來職務行為事實上影響力之有無為判斷（影響力說）。例如：大學設置審議會委員洩漏情報的行為，即可認為對其本來審議會之審查有影響；又有認為，以是否得對職務行為之相對人利用公務員之地位行使其影響力。例如：音樂系教授勸誘學生購買特定之樂器。

以往實務見解有認為，「包括由行政慣例所形成，及習慣上所公認為其所擁有之職權或事實上所掌管之職務，以及其附隨之準備工作與輔助事務」均屬於密切關聯之行為（最高法院106年度台上字第3122號刑事判決），亦即「習慣上或事實上掌管之事務」，才會被認為是該公務員職務密接關聯行為，因民代沒有掌管特定事務，故對於民代收錢喬事，恐怕難認為屬於職務密切關聯之行為。但大法庭改採「影響力說」，只要被認為有影響力就屬於職務密接關聯行為，明顯擴大職務行為的範圍，也提高公務人員觸犯職務收賄罪的機會。

因此，經常被民代認為是為選民服務的關說、喬事，如果涉及金錢交易，而該民代身分又有影響力，因貪汙罪的保護法益，包括職務之「不可收買性」（廉潔性）與職務之「不可侵犯性」（公正性），依據大法庭有影響力就屬於職務密接關聯行為的見解，就有可能就會涉及職務收賄罪，這對日後民代的選民服務態樣，勢必造成一定程度的衝擊，但對於廉能政府或許有一些助益。

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。