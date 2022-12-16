林益世涉收賄6300萬　再延長限制出境、出海8個月！原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

前行政院祕書長林益世涉嫌收賄6300萬元，被判處4年10個月有期徒刑，全案仍在上訴中。此外，由於林益世涉及收賄重罪，客觀上畏罪逃亡以規避審判及執行的可能性甚高，高等法院法官裁定，自今日（16日）起，延長林限制出境、出海8個月。

▲林益世先前到高等法院出庭的畫面。（資料照／記者吳銘峯攝）

林益世2010年擔任第7屆立委時，收受爐渣業者、地勇公司負責人陳啟祥6300萬元等多筆款項，卻沒在2010年和2011年依法據實申報財產，反而交給母親沈若蘭、妻子彭愛佳保管或租用銀行保管箱藏匿，直到他在2012年6月26日向當時最高檢察署特偵組自首，整起事件才被揭發。

監察院認為，林益世2次未據實申報財產，依《財產申報法》各裁罰400萬元罰鍰。林益世不服，分別對這2次裁罰提起行政訴訟抗罰，主張自己並非故意隱匿財產為不實申報，僅構成情節較輕的違章情形，依法可處6萬元以上、120萬元以下罰鍰，而非故意隱匿行為的罰鍰上限400萬元。

不過，2011年未申報部分已敗訴。而審理2010年未申報部分的台北高等行政法院更一審合議庭認為，林益世將這筆鉅款交給母親及妻子保管、藏放，違反當時擔任立委有據實申報財產、以供人民檢驗的義務，監察院裁處法定最高罰鍰額度400萬元，於法有據，於是判他敗訴。

林益世不滿判決結果，決定提出上訴。最高行政法院經審理也認為監察院裁罰並無違誤，今年6月30日裁定駁回上訴，全案確定。

▲林益世（左一） 在2020年4月獲得假釋。（資料照／記者徐文彬攝）

刑事部分，林益世涉犯公務員假借職務恐嚇得利罪，被判處4年10個月有期徒刑，但檢方不服判決結果提出上訴，全案仍在最高法院審理當中。

由於林益世涉犯貪汙等案件，先前已被法院裁定限制出境、出海，限制時間將於今年12月15日屆滿。高等法院認為，林益世涉嫌收受賄賂且罪嫌重大，被判處4年10個月有期徒刑，參照一般人趨吉避凶、畏懼重罪審判、執行的正常心理，客觀上畏罪逃亡以規避審判及執行的可能性甚高，加上考量到案件訴訟程度、林的學經歷以及經濟能力等因素，均不足以排除他出境後滯留不歸以規避刑責的可能，最終認定仍有繼續限制出境、出海之必要，裁定自今年12月16日起，延長限制出境、出海8個月。