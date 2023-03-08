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社會 社會焦點 保障人權

知名魔術師被控下藥迷姦醫美女業務　逆轉重判7年4月

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲知名魔術師涉嫌在酒中下藥，性侵女業務得逞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

知名的曹姓魔術師，被控於4年前約會一位醫美診所女業務，涉嫌將鎮靜劑以魔術技法摻入烈酒，迷昏對方後性侵得逞。一審曹男無罪，上訴二審後，高等法院二審卻出現逆轉判決，改認定曹男下藥性侵，重判有期徒刑7年4月。可上訴。

曹男是相當活躍的街頭藝人，經常受邀上電視節目表演，也在臉書、YouTube上直播夜店魔術，還開班傳授魔術課程。而檢方起訴指出，曹男在2019年2月16日深夜十時許，邀請被害人到他在台北市經營的酒吧碰面，並洽談合作細節。不過2人卻玩起撲克牌抽牌比大小遊戲、輸的要喝烈酒，曹男以魔術專業讓女方屢輸屢喝，最後灌醉對方，並將被害人帶到附近的旅館，性侵得逞。檢方認為他以自己服用的鎮靜劑加入烈酒內，下藥性侵被害人，因此提起公訴。

法院審理時，曹男否認犯罪，辯稱雙方情投意合，女方不但餵他喝酒、接吻，還主動提供身分證件登記開房；2人激情過後女方還能滑手機回覆別人詢問的醫療業務問題。另外，曹男也強調自己領用的鎮靜藥物是「注射製劑」，沒有口服型態，他無法用來摻入酒裡下藥。一審法院採信，判決無罪，檢方上訴第二審。

不過二審高等法院審理後，8日卻出現逆轉判決。高院根據相關證人供詞、被害人血液及尿液檢驗報告、監視錄影畫面、被害人與曹男對話紀錄等相關事證，以及被害人案發後之情緒、心理反應，改認定曹男利用機會，將人體可代謝的鎮靜劑Oxazepam(歐沙氮平）及Topiramate(抗癲癇藥）摻入威士忌內，讓被害人喝下。

此外高院也指出，被害人先前在診所中就已經先施打Lidocaine麻醉藥劑，所以在酒精、Lidocaine及曹男摻用藥劑交互作用下，最後陷於酒醉、精神恍惚狀態，被曹男性侵得逞。而高院審酌曹男與被害人為朋友關係，竟為滿足性慾，以藥劑並利用被害人酒醉不能且不知抗拒之狀態，強制性交，造成被害人身心嚴重受創，曹男犯後又飾詞否認犯罪，高院因此重判有期徒刑7年4月。

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