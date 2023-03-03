林益世貪污案輕判　最高法院撤銷發回更二審恐重判定讞

▲林益世貪污案重回高院進行更二審，預計將會遭到重判。（圖／記者邱中岳攝）

記者吳銘峯／台北報導

前行政院祕書長林益世因索賄8300萬元，被依貪污罪嫌法辦，但高院更一審輕判他4年10月。最高法院大法庭針對他的案件作出裁定，認為民代若進行請託等行為，「與其職務具有密切關連、形式上又具有公務活動性質」就成立貪污罪。全案經最高法院承審庭評議後，3日撤銷發回，預計高院更二審將予以重判；未來將再上訴最高法院，很有可能就此重判定讞。

多次當選立委的林益世，在2012年2月間擔任行政院秘書長，由於他在2010年立法委員期間，協助「地勇選礦公司」負責人陳啟祥取得中鋼爐下渣契約，並收取6300萬元賄賂；陳啟祥在2012年再度前來請託林益世時，林益世獅子大開口，要求以8300萬元做為協助處理續約之代價，並要求將該8300萬元以現金分成3000萬元、3000萬元及2300萬元3份。陳啟祥不願再當冤大頭，向當時最高法院檢察署特別偵查組提出告發。

全案經檢方提起公訴後，林益世一審判刑7年4個月，二審改判刑13年6月、褫奪公權8年，併科罰金新臺幣1580萬元。案經上訴第三審，最高法院僅將「財產來源不明罪」部分，處有期徒刑2年、褫奪公權2年，併科罰金1,580萬元定讞；至於收取6300萬元的貪污部分，則撤銷發回高等法院更審。更一審對於林益世擔任立委收取賄賂，是否為貪污罪的「實質影響力說」或「法定職權說」做出選擇，認為中鋼的事務並非立委職權，因此不構成貪污罪，改認定為刑法的「公務員恐嚇得利罪」，且因案件訴訟繫屬超過8年，更一審輕判4年10月。判決出爐後引發譁然，案件上訴最高法院，最高法院大法庭也對此開庭，並作出裁定。

大法庭作出的裁定限縮「實質影響力說」範圍，僅限於「與其職務具有密切關連、形式上又具有公務活動性質的行為」。也就是林益世這類的民意代表，在議場外面，形式上具有公務活動的性質，例如開會前的拜會、要求相關人到其辦公室說明等等方式，這些「與其職務具有密切關連、形式上又具有公務活動性質的行為」，就會成立《貪污治罪條例》的「職務上之行為收賄罪」。

最高法院承審的刑七庭隨後進行評議，並於3日作出判決，將林益世更一審判決撤銷，發回高等法院更二審。預計高院更二審採取大法庭的見解後，將對林益世予以重判。