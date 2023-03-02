　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林益世貪污案輕判　大法庭作出不利裁定將撤銷發回恐重判

▲▼林益世2018年9月28日上銬發監。（圖／記者邱中岳攝）

▲林益世貪污案，最高法院大法庭做出統一見解的裁定。（圖／記者邱中岳攝）

記者吳銘峯／台北報導

前行政院祕書長林益世因向「地勇選礦公司」喬中鋼爐下渣契約，索賄8300萬元，被依貪污罪嫌法辦，但高院更一審前年輕判他4年10月。最高法院大法庭針對他的案件開庭審理，並於2日作出裁定，最高法院近日會將本案發回更審，更審法案預料將會對林益世重判。

多次當選立委的林益世，在2012年2、3月間擔任行政院秘書長，由於他擔任立法委員期間曾協助「地勇選礦公司」負責人陳啟祥取得中鋼爐下渣契約，林益世在2012年間要求以8300萬元做為協助處理續約之代價。案經陳啟祥向當時的最高檢特偵組提出告發，特偵組於2012年10月間將全案偵查終結，將林益世、彭愛佳夫婦等5人提起公訴，一審判處林益世有期徒刑7年4個月。

高等法院二審改將林益世加重改判有期徒刑13年6個月，褫奪公權8年，併科罰金新臺幣1580萬元。上訴後，最高法院將林益世犯「財產來源不明罪」部分處有期徒刑2年、褫奪公權2年，併科罰金1,580萬元定讞；至於貪污部分，則撤銷發回高等法院更審。林益世2018年9月發監執行。

高院更一審審理後，改認定林益世犯「公務員恐嚇得利罪」，且因案件訴訟繫屬超過8年，更一審予以減刑，判刑4年10月，並褫奪公權5年；另就扣案之犯罪所得2,000萬元及美金31萬7,500元沒收，未扣案之犯罪所得300萬元諭知沒收及追徵其價額。全案上訴最高法院，承審庭認為本案與先前的最高法院見解歧異，提案大法庭，並於去年8月間開庭審理，當時林益世夫婦還現身最高法院，但對於記者提問閉口不答。

大法庭於2日作出裁定，由於本案爭議點在於貪污罪採取「實質影響力說」或「法定職權說」，這次大法庭的裁定指出，林益世此種民意代表受託對行政機關或公營事業機構的人員為關說、請託或施壓的行為，實質上是運用其職務或身分地位，去影響承辦人員職務的執行。如果民意代表是在議場內利用職權為關說、請託或施壓，固然屬於《貪污治罪條例》所規範收受賄賂罪的「職務上之行為」，成立貪污罪。但如果是在議場外面，形式上具有公務活動的性質，例如開會前的拜會、要求相關人到其辦公室說明、出具便條或函件轉交承辦人，或者召開協調會邀請行政機關說明，甚至對於其他具有同一權限的民意代表勸誘、請託或施壓，使其連署、代為提案或代為質詢等等，這些「與其職務具有密切關連、形式上又具有公務活動性質的行為」，就會成立《貪污治罪條例》的「職務上之行為收賄罪」，可處7年以上有期徒刑。

大法庭也補充，民意代表的行為如果形式上不具有公務活動的性質，但其行為違反《利益衝突迴避法》中「假借職權圖利」的規定，仍會構成《貪污治罪條例》的「圖利罪」。換句話說，民意代表如果明知違反《利益衝突迴避法》的規定，仍利用職權機會或身分，圖他自己或其他私人的不法利益，因而獲得利益者，縱然其行為不具有公務活動的性質，而不符合職務收賄罪的構成要件，但仍會觸犯非主管或監督圖利罪，依法可處5年以上有期徒刑。

大法庭此次裁定，似乎限縮「實質影響力說」範圍，僅限於「與其職務具有密切關連、形式上又具有公務活動性質的行為」。不過大法庭也指出，最高法院歷年對於政務官及民意代表，有關《貪污治罪條例》如何認定「職務上行為」所採之法律見解，並沒有「初一十五不一樣」，所採的見解一直都是一樣，這與一般事務官例如警察跨區收賄的案件之法律見解不同。

故此，依照大法庭見解，最高法院近日內會將林益世案撤銷發回更審，未來更審法院若將依大法庭見解，林益世將面對更重的刑度；此外，目前在高等法院審理的立法委員集體收賄案，也將受此見解約束，涉案被告可能也會遭到重判。

ET快訊
虎航飛日本航班異動！　旅客可全額退款、免費改期
丟丟妹離婚後首發文！　前夫不改品牌名「10字洩心境」
刻意對蔥油餅闆娘錄影？　爆料者曝原因
董至成變臉！　遭誤解「包養酒店妹8年」鬧離婚：不能容忍
林益世貪汙恐遭重判！　大法庭最新裁定出爐
7-11開賣「28萬預購品」太狠了！　網驚呆：連這都有賣
Toyz慘了！　新開飲料店恐遭拆除
木村拓哉爆離婚！傳「4月對外宣布」　妻子工藤靜香發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

輪胎砸清潔員挨轟！老闆「捧鮮花補品」低頭求原諒　1動作網更怒了

刻意對闆娘錄影？蔥油餅爆料者再回應　說明「45秒魔術片」始末

控男網友硬上2次又偷拍！15歲少女「微笑連結」還看鏡頭　露餡了

影城電視牆驚見「阿昭署長」　原來是斗六警宣導防詐

林益世貪污案輕判　大法庭作出不利裁定將撤銷發回恐重判

電瓶沒電反鎖...雲林翁受困車內狂呼救！警破窗救人

林口警打詐隊強棒出擊　分局長聯手藝人「黑面」反詐宣導

台中海線強風狂吹...特斯拉車門「凹一大洞」　車商曝可能原因

誇張片！通緝犯窄巷硬擠騎士翻牆逃　妻中彈跳駕駛座踩油門

台中行人地獄！豐原客運司機轉彎「撞死母嬰」遭起訴　檢建請重判

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

剪刀對準後挖出蝦囊！快手處理泰國蝦超療癒

柳演錫上《RM》真的是遊戲黑洞　突暴氣：連人權都沒有嗎！

柯佳嬿不生「幹嘛擔心別人卵子」　跟坤達「牽手逛街」破婚變謠言

徐乃麟聽到缺蛋：多養點雞吧XD　徐新洋9月辦婚禮..他費用全包

輪胎砸清潔員挨轟！老闆「捧鮮花補品」低頭求原諒　1動作網更怒了

刻意對闆娘錄影？蔥油餅爆料者再回應　說明「45秒魔術片」始末

控男網友硬上2次又偷拍！15歲少女「微笑連結」還看鏡頭　露餡了

影城電視牆驚見「阿昭署長」　原來是斗六警宣導防詐

林益世貪污案輕判　大法庭作出不利裁定將撤銷發回恐重判

電瓶沒電反鎖...雲林翁受困車內狂呼救！警破窗救人

林口警打詐隊強棒出擊　分局長聯手藝人「黑面」反詐宣導

台中海線強風狂吹...特斯拉車門「凹一大洞」　車商曝可能原因

誇張片！通緝犯窄巷硬擠騎士翻牆逃　妻中彈跳駕駛座踩油門

台中行人地獄！豐原客運司機轉彎「撞死母嬰」遭起訴　檢建請重判

榮耀CEO：就是要超越華為　成為「新的標竿」

輪胎砸清潔員挨轟！老闆「捧鮮花補品」低頭求原諒　1動作網更怒了

品牌券現領現用、專櫃大牌限時1折起　電商女王節優惠整理一次看

家旁老被亂停　他獻1招網讚爆！老司機卻搖頭：小心沒用還被罰

落實「狗口普查」！動團主張4大政策宣導觀念　杜絕流浪犬問題

健保藥價調幅2.1%「創10年新低」　2款失智症用藥被砍最多

虎航「台北－大阪航班異動」！旅客可全額退款、免費改期

台鐵拚觀光！潮州鐵道園區今年開行「入園列車」　宿舍改建旅館

丟丟妹正式離婚後首發文！　前夫不改品牌名「10字洩恢單心境」

聽到「事情過去了還不放下」一秒爆氣超有道理！研究顯示「選擇原諒」跟大腦有關係

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

社會熱門新聞

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

宜蘭蔥油餅爆料者再發聲！盼別再有受害者

台南凌晨火燒車　焦屍仰躺路邊

快訊／「瘋琴」公司遭開槍！槍手投案

宜蘭蔥油餅現況曝！鄰嘆：老闆夫婦也受傷害

清水警連假抓超速250件進帳40萬

即／通緝犯衝撞警車逃逸　員警開槍射中妻掌

即／鐵鍊拴女同夥當狗痛毆！詐團惡煞落網

嬤推嬰兒車過馬路　13輛汽機車都不讓

丟丟妹離婚了！確定掰了王心正3年婚

暗夜拖吊車驚見女屍！司機嚇到腿軟

快訊／捷運秀朗橋站1男墜落！命危搶救中

人妻約家中打砲！小王「太速速」要二刷慘了

獨／廢輪胎丟砸清潔員！機車行鐵門拉下避風頭

更多熱門

相關新聞

藍委挺林明溱力抗「綠營惡法」

藍委挺林明溱力抗「綠營惡法」

南投立委補選最後倒數，立委鄭麗文、李德維和南投縣議員游顥今（2）日特別到南投集集為國民黨南投立委補選候選人林明溱車掃拜票，並與國民黨文傳會副主委林家興一同召開記者會，不僅高呼「蔡培慧挺民進黨，林明溱挺南投人」，並質疑民進黨修《全動法》不僅要箝制新聞自由，甚至要讓孩子上戰場。

曾花四百萬選立委「被退選」　詹江村怒問：藍營眼中戰將的定義？

曾花四百萬選立委「被退選」　詹江村怒問：藍營眼中戰將的定義？

司改滿意度再探底　司法公正度民調僅3成4

司改滿意度再探底　司法公正度民調僅3成4

恐怖情人逼分手砲　蜂蜜水摻FM2性侵

恐怖情人逼分手砲　蜂蜜水摻FM2性侵

虐死3歲女　台南單親媽與男友判刑定讞

虐死3歲女　台南單親媽與男友判刑定讞

關鍵字：

法律人權林益世大法庭索賄最高法院中鋼貪污定讞立委行政院秘書長

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞新菜單停賣9大品項！

老闆娘搓掉100　蔥油餅永久停業

董至成認了「包養酒店妹8年」！悲痛揭離婚主因

收下禮物2天後「男星出車禍身亡」得年28歲

蔥油餅「永久停業」　警方回應了

除毛前再想想！婦科醫：並不鼓勵

威力彩飆10億　民俗專家2生肖最旺

麥當勞開賣「BT21甜心卡」！

蔥多餅店反擊了！疑開粉專嗆影片誇大

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

實測蔥油餅搓鈔「他練一晚上崩潰了」！萬人看傻

LINE隱藏版！「6款可愛貼圖」快下載　能爽用半年

木村拓哉爆離婚！　工藤靜香回應了

建商喬25年未果　松江「都更孤島」想通了求售1.6億

斷開曹佑寧「前女友繼續被罵」！

更多

最夯影音

更多
男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉

男丟輪胎不服「限收2捆」　硬砸上車遭肉搜鞠躬道歉
原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

原民魔性轉音翻唱《怎麼了》　網被洗腦：下個key在哪XD

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

蔥多餅闆娘「搓鈔」A錢？女兒急發文道歉：是誤會

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

養狗3年「決定讓牠跟小孩分開住」　陳彥婷解答原因：心情好很多

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面