林益世貪污案輕判　大法庭作出不利裁定將撤銷發回恐重判

▲林益世貪污案，最高法院大法庭做出統一見解的裁定。（圖／記者邱中岳攝）

記者吳銘峯／台北報導

前行政院祕書長林益世因向「地勇選礦公司」喬中鋼爐下渣契約，索賄8300萬元，被依貪污罪嫌法辦，但高院更一審前年輕判他4年10月。最高法院大法庭針對他的案件開庭審理，並於2日作出裁定，最高法院近日會將本案發回更審，更審法案預料將會對林益世重判。

多次當選立委的林益世，在2012年2、3月間擔任行政院秘書長，由於他擔任立法委員期間曾協助「地勇選礦公司」負責人陳啟祥取得中鋼爐下渣契約，林益世在2012年間要求以8300萬元做為協助處理續約之代價。案經陳啟祥向當時的最高檢特偵組提出告發，特偵組於2012年10月間將全案偵查終結，將林益世、彭愛佳夫婦等5人提起公訴，一審判處林益世有期徒刑7年4個月。

高等法院二審改將林益世加重改判有期徒刑13年6個月，褫奪公權8年，併科罰金新臺幣1580萬元。上訴後，最高法院將林益世犯「財產來源不明罪」部分處有期徒刑2年、褫奪公權2年，併科罰金1,580萬元定讞；至於貪污部分，則撤銷發回高等法院更審。林益世2018年9月發監執行。

高院更一審審理後，改認定林益世犯「公務員恐嚇得利罪」，且因案件訴訟繫屬超過8年，更一審予以減刑，判刑4年10月，並褫奪公權5年；另就扣案之犯罪所得2,000萬元及美金31萬7,500元沒收，未扣案之犯罪所得300萬元諭知沒收及追徵其價額。全案上訴最高法院，承審庭認為本案與先前的最高法院見解歧異，提案大法庭，並於去年8月間開庭審理，當時林益世夫婦還現身最高法院，但對於記者提問閉口不答。

大法庭於2日作出裁定，由於本案爭議點在於貪污罪採取「實質影響力說」或「法定職權說」，這次大法庭的裁定指出，林益世此種民意代表受託對行政機關或公營事業機構的人員為關說、請託或施壓的行為，實質上是運用其職務或身分地位，去影響承辦人員職務的執行。如果民意代表是在議場內利用職權為關說、請託或施壓，固然屬於《貪污治罪條例》所規範收受賄賂罪的「職務上之行為」，成立貪污罪。但如果是在議場外面，形式上具有公務活動的性質，例如開會前的拜會、要求相關人到其辦公室說明、出具便條或函件轉交承辦人，或者召開協調會邀請行政機關說明，甚至對於其他具有同一權限的民意代表勸誘、請託或施壓，使其連署、代為提案或代為質詢等等，這些「與其職務具有密切關連、形式上又具有公務活動性質的行為」，就會成立《貪污治罪條例》的「職務上之行為收賄罪」，可處7年以上有期徒刑。

大法庭也補充，民意代表的行為如果形式上不具有公務活動的性質，但其行為違反《利益衝突迴避法》中「假借職權圖利」的規定，仍會構成《貪污治罪條例》的「圖利罪」。換句話說，民意代表如果明知違反《利益衝突迴避法》的規定，仍利用職權機會或身分，圖他自己或其他私人的不法利益，因而獲得利益者，縱然其行為不具有公務活動的性質，而不符合職務收賄罪的構成要件，但仍會觸犯非主管或監督圖利罪，依法可處5年以上有期徒刑。

大法庭此次裁定，似乎限縮「實質影響力說」範圍，僅限於「與其職務具有密切關連、形式上又具有公務活動性質的行為」。不過大法庭也指出，最高法院歷年對於政務官及民意代表，有關《貪污治罪條例》如何認定「職務上行為」所採之法律見解，並沒有「初一十五不一樣」，所採的見解一直都是一樣，這與一般事務官例如警察跨區收賄的案件之法律見解不同。

故此，依照大法庭見解，最高法院近日內會將林益世案撤銷發回更審，未來更審法院若將依大法庭見解，林益世將面對更重的刑度；此外，目前在高等法院審理的立法委員集體收賄案，也將受此見解約束，涉案被告可能也會遭到重判。