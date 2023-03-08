曾志偉逆轉獲勝5700萬！跨海討名製作人遺產高等法院二審改判

▲曾志偉跨海爭演藝酬勞，二審逆轉獲賠5700萬。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

香港知名藝人曾志偉，在台灣的演藝酬勞先前均委託知名電影製片人裴祥泉，雙方2003年間結算約新台幣5700萬元。不過裴祥泉2015年間過世後，曾志偉仍未討回酬勞，因此跨海向裴祥泉的繼承人索討酬勞。一審沒有判准，但高院二審8日逆轉改判，全數判准。可上訴。

裴祥泉是資深電影製片，他與名導演朱延平合作後，製作許多膾炙人口的國片。裴祥泉2015年5月過世，留下1億3千餘萬元遺產，爆發遺產糾紛。裴祥泉的3名胞弟胞妹裴祥麟、裴祥風、裴祥雲，原本以為要繼承哥哥全數遺產，但卻發現裴祥泉以代筆遺囑的方式，將遺產全數交給徒弟邱瓈寬，雙方打起遺產官司，一審判決邱瓈寬敗訴，目前上訴二審審理中。此外，朱延平也就遺產範圍內追討欠債3600萬元，一審判決裴祥泉繼承人敗訴。

本案為曾志偉與裴祥泉之間的訴訟。曾志偉起訴指出，早年來台演出許多電影，把在台灣的演藝報酬委託裴祥泉處理，雙方曾於2003年間結算，當時金額為港幣 1,425萬元(換算即為新臺幣5,700萬元)。不過一直到裴祥泉過世，這筆款項都沒有歸還。因此請求法院判決裴祥泉3名繼承人給付5700萬元。

一審法院沒有判准，曾志偉上訴第二審，高等法院8日二審作出逆轉改判。高院針對曾志偉提出的結書書據，委請調查局鑑定筆跡，認為結算書據為裴祥泉親筆簽名；此外，高院也傳喚結算當時在場的楊姓證人作證，認定雙方間確實簽有書據，具有委任關係。因此高院逆轉，改判裴祥泉的3名繼承人，在繼承遺產的範圍內賠償曾志偉5700萬元。