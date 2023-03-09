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麵條每包下殺15元、衛生棉買1送1！　全台通路「激省優惠」一次看

▲▼中颱烟花逼近，菜價蠢蠢欲動，中和家樂福一早並未出現搶購防颱物資的民眾，一切尚稱平穩。（圖／記者湯興漢攝）

▲全台通路優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

婆媽們快來省荷包！《ETtoday新聞雲》幫整理全台各大超市、量販店、超商通路等最新優惠，不僅有多款民生品下殺買1送1，像是白米、玄米油、衛生棉、濾掛咖啡，還有麵條每包下殺15元、24入衛生紙狂省111元等好康，趕緊衝一波，提醒部分優惠有數量或購買限制，價格以業者現場提供為準。

▲▼中颱烟花逼近，菜價蠢蠢欲動，中和家樂福一早並未出現搶購防颱物資的民眾，一切尚稱平穩。（圖／記者湯興漢攝）

▲家樂福麵條、玄米油買1送1。（示意圖／記者湯興漢攝）

家樂福
 ◎五木麵大師（和風麵條／蘭州拉麵／雲絲細麵任選）
優惠：29元買1送1，平均每包14.5元
期限：即起～3月14日

◎維義玄米油2000ML 
優惠：498元買1送1，平均每瓶249元 
期限：即起～3月14日

愛買
◎萊瑞100%玄米油1L
優惠：398元買1送1
期限：3月10日～3月23日

◎中興米巧婦家宴料理米1.5KG
優惠：178元買1送1
期限：3月10日～3月23日

▲▼大潤發最新優惠。（圖／翻攝大潤發官網）

▲大潤發春風衛生紙現省111元。（圖／翻攝大潤發官網）

好市多 
◎科克蘭超濃縮清新香洗衣精
優惠：原價699元，特價569元，現省130元 
期限：即起～3月12日

◎農心辛拉麵（黑）8包入 
優惠：原價349元，特價279元，現省70元 
期限：即起～3月12日

大潤發
◎春風SILLACE頂級三層抽取式衛生紙120抽X24入／串
優惠：原價499元，特價388元
期限：即起～3月22日

◎得意的一天葵花油3.5L／瓶
優惠：原價473元，特價359元
期限：即起～3月22日

全聯
◎金品茗茶厚韻烏龍茶三角立體茶包2.5g*22入
優惠：199元買1送1
期限：即起～3月16日

◎蘇菲超熟睡超薄草本抑菌衛生棉細緻棉柔35cm*11片／28cm*16片
優惠：148元買1送1
期限：即起～3月16日

▲▼美廉社最新優惠。（圖／翻攝自美廉社）

▲美廉社披薩祭出下殺優惠。（圖／翻攝自美廉社）

美廉社
◎瓜瓜園黃金QQ球300g
優惠：原價99元，門市預購85折，特價84元
期限：即起～3月21日

◎洋卡龍佛卡夏披薩120g
優惠：原價75元，門市預購85折，特價64元
期限：即起～3月21日

▲▼7-11指定濾掛咖啡買1送1。（圖／7-11提供）

▲7-11指定濾掛咖啡買1送1。（圖／7-11提供）

7-11
◎OPEN POINT APP行動隨時取「WBC棒球1+1組合餐」
優惠：CITY TEA英式紅茶/四季春青茶任選2杯＋指定熱狗大亨堡任選2個優惠價110元；CITY PEARL黑糖珍珠撞奶2杯+指定熱狗大亨堡任選2個優惠價150元
期限：即起～3月12日

◎門市沖泡飲品
優惠：西雅圖濾掛／咖啡球奶茶系列、指定暢銷品買1送1；新品戀金濾掛咖啡買1送1
期限：即起～4月4日

全家
 ◎特濃美式／拿鐵 
優惠：任選2杯99元 
期限：即起～3月21日

◎12款包子（大肉包、鮮筍包、叉燒包、新奶皇包、起司銀絲卷、芝麻包、芝麻雙色饅頭、鼎王麻辣肉包、金家ㄟ春川起司辣炒雞包／泡菜豬肉包、紅豆包、紫薯地瓜包）
優惠：任選第2件6折 
期限：即起～3月21日

▲▼萊爾富開賣車輪餅。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富車輪餅任選2件8折。（示意圖／讀者提供）

萊爾富
◎車輪餅
優惠：任選2件8折
期限：即起～4月4日

OK mart 
◎大杯莊園級美式／拿鐵 
優惠：每周一持悠遊卡享同品項第2杯半價，不限冰熱
期限：即起～4月5日

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