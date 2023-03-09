麵條每包下殺15元、衛生棉買1送1！　全台通路「激省優惠」一次看

▲全台通路優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）

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婆媽們快來省荷包！《ETtoday新聞雲》幫整理全台各大超市、量販店、超商通路等最新優惠，不僅有多款民生品下殺買1送1，像是白米、玄米油、衛生棉、濾掛咖啡，還有麵條每包下殺15元、24入衛生紙狂省111元等好康，趕緊衝一波，提醒部分優惠有數量或購買限制，價格以業者現場提供為準。

▲家樂福麵條、玄米油買1送1。（示意圖／記者湯興漢攝）

家樂福

◎五木麵大師（和風麵條／蘭州拉麵／雲絲細麵任選）

優惠：29元買1送1，平均每包14.5元

期限：即起～3月14日

◎維義玄米油2000ML

優惠：498元買1送1，平均每瓶249元

期限：即起～3月14日

愛買

◎萊瑞100%玄米油1L

優惠：398元買1送1

期限：3月10日～3月23日

◎中興米巧婦家宴料理米1.5KG

優惠：178元買1送1

期限：3月10日～3月23日

▲大潤發春風衛生紙現省111元。（圖／翻攝大潤發官網）

好市多

◎科克蘭超濃縮清新香洗衣精

優惠：原價699元，特價569元，現省130元

期限：即起～3月12日

◎農心辛拉麵（黑）8包入

優惠：原價349元，特價279元，現省70元

期限：即起～3月12日

大潤發

◎春風SILLACE頂級三層抽取式衛生紙120抽X24入／串

優惠：原價499元，特價388元

期限：即起～3月22日

◎得意的一天葵花油3.5L／瓶

優惠：原價473元，特價359元

期限：即起～3月22日

全聯

◎金品茗茶厚韻烏龍茶三角立體茶包2.5g*22入

優惠：199元買1送1

期限：即起～3月16日

◎蘇菲超熟睡超薄草本抑菌衛生棉細緻棉柔35cm*11片／28cm*16片

優惠：148元買1送1

期限：即起～3月16日

▲美廉社披薩祭出下殺優惠。（圖／翻攝自美廉社）

美廉社

◎瓜瓜園黃金QQ球300g

優惠：原價99元，門市預購85折，特價84元

期限：即起～3月21日

◎洋卡龍佛卡夏披薩120g

優惠：原價75元，門市預購85折，特價64元

期限：即起～3月21日

▲7-11指定濾掛咖啡買1送1。（圖／7-11提供）

7-11

◎OPEN POINT APP行動隨時取「WBC棒球1+1組合餐」

優惠：CITY TEA英式紅茶/四季春青茶任選2杯＋指定熱狗大亨堡任選2個優惠價110元；CITY PEARL黑糖珍珠撞奶2杯+指定熱狗大亨堡任選2個優惠價150元

期限：即起～3月12日

◎門市沖泡飲品

優惠：西雅圖濾掛／咖啡球奶茶系列、指定暢銷品買1送1；新品戀金濾掛咖啡買1送1

期限：即起～4月4日

全家

◎特濃美式／拿鐵

優惠：任選2杯99元

期限：即起～3月21日

◎12款包子（大肉包、鮮筍包、叉燒包、新奶皇包、起司銀絲卷、芝麻包、芝麻雙色饅頭、鼎王麻辣肉包、金家ㄟ春川起司辣炒雞包／泡菜豬肉包、紅豆包、紫薯地瓜包）

優惠：任選第2件6折

期限：即起～3月21日

▲萊爾富車輪餅任選2件8折。（示意圖／讀者提供）

萊爾富

◎車輪餅

優惠：任選2件8折

期限：即起～4月4日

OK mart

◎大杯莊園級美式／拿鐵

優惠：每周一持悠遊卡享同品項第2杯半價，不限冰熱

期限：即起～4月5日