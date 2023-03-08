一次4口味！超商就能喝到「現打果昔」　全台3店搶先賣

▲超商開賣現打果昔。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

想喝的快+1！有超商強勢開賣「現打果昔」，只要花1分鐘就能喝到一杯清涼又清爽的果昔，且一次就有香蕉牛奶、木瓜牛奶等4口味選擇，目前最受歡迎口味也曝光，不少人先搶喝蘋果鳳梨果昔、綠拿鐵，趕緊衝嚐鮮一波，目前只在全台3間門市限定販售。

▲現打果昔口感清涼濃郁。

全家最新「現打果昔」來了，一共有4種口味選擇，包括大人小孩都喜歡的「香蕉牛奶果昔」、「木瓜牛奶果昔」，分別選用切塊香蕉、木瓜加入鮮奶製成，還有熱量不到100卡的「蘋果鳳梨果昔」、含有菠菜、酪梨、蘋果、鳳梨的綜合果昔「綠拿鐵」，其中，除了木瓜牛奶果昔有添加一點點糖之外，其餘都是現打濃郁滋味，肯定要搶喝。

全家現打果昔目前只在中山民權店、瑞光店、京盛店3間門市限定販售，而熱門口味也曝光，像是綠拿鐵、蘋果鳳梨果昔都是不少人搶先試喝的口味之一。

▲7-11最新韭菜盒子熱壓吐司。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11超人氣熱壓吐司近日也祭出全新口味「韭菜盒子」，加入提味3寶韭菜、冬粉、蝦皮搭配碎蛋及胡椒等佐料拌炒，熱熱吃香氣十足，目前於1200間門市通通能吃到，趕緊衝嚐鮮。