待補688人！蔣市府6局處被爆「缺額嚴重」　北市：與去年無顯著差別

▲台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安被爆，多局處缺額補不齊狀況嚴重，警察局、衛生局、環保局、建管處、消防局、都更處共6局，缺額高達688人，恐因缺額多而影響市政品質。對此，台北市人事處回應，缺額與2022年同期相比，主要為執行中央社安網計畫增加約聘人力委託北市就業服務處公開甄選中，其餘未有顯著差別。

針對北市府缺工近700人，台北市人事處8日表示，各類人員進用應依相關人事法令規定辦理，市府衛生局、環保局、建管處及都更處缺額，均已提列各類公務人員考試用人計畫僱用職務代理人，或委託就業服務處辦理約聘僱職缺公開甄選作業、儲備清潔隊員分發及儲備駕駛甄試作業及透過業務委外等方式，積極採取遴補措施，加速人力進用。

人事處指出，警察局及消防局因受疫情影響，2021年一般警察、消防特考，延至今年4月分發人員優先派補人力緩解缺口，又因警察人員人事條例第11條規定，職務等階最高列警正三階以上，應經警察大學或警官學校畢業或訓練合格及相關職務歷練，因應法令致有缺額情形。

人事處提及，市府團隊以效率為最高指導原則，為加速推動市政，因此各局處皆積極辦理人力進用或採行替代人力方式，以加速職缺遞補，因應市政業務推動需要。