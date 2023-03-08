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女閣員未達三分之一！議員批蔣萬安「講廢話」　北市曝名單：歷任最高

▲▼蔣萬安化身動物保育員。（圖／記者宋良義攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者宋良義攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安競選期間承諾，讓未來市府女性閣員比例提高至三分之一；但蔣萬安上任至今快100天，民進黨台北市議員顏若芳批評，衛生局、體育局等缺額局長陸續補齊，卻仍未實踐此項政見，距離三分之一「差超遠」。對此，台北市政府表示，扣除政風、警察等一級首長，北市女性首長比例已到21.43％為歷任最高，逐漸朝向目標邁進。

顏若芳8日表示，蔣萬安剛就任台北市長時，自己就已提出質疑，要求蔣萬安針對女性閣員比例未達競選承諾三分之一問題做說明，當時蔣萬安稱會逐步改善；但蔣萬安上任已經73天，陸續補齊衛生局、體育局等缺額局長，仍舊沒有要實踐政見的意思。

顏若芳提及，目前僅有副市長林奕華、社會局長姚淑文、都發局長王玉芬、觀傳局長陳淑慧、原民會主委巴干・巴萬、公訓處長何雅娟共6位是女性，在36位局處長中的比例僅六分之一，距離目標三分之一的12位差超遠。

顏若芳批評，蔣萬安只要面對質疑，都只會說「逐步改善」、「規劃後再報告」、「謝謝大家指教」，要不就是讓同黨人出來護航，「這些廢話我們已經聽膩了，請蔣萬安不要講廢話、在市府搞內鬥，市民要的是有能力、會做事的市長！」請蔣萬安提出政策落實的具體時程，不要把對市民的承諾當作垃圾。

不過，台北市政府8日也公布歷任市長任期政務人員、首長性別統計，排除人事、主計、政風、警察等一級首長後，共得28名政務官，包含副市長在內，共有22名男性、6名女性，比例為21.43％，但仍不到三分之一。

對此，台北市性別平等辦公室表示，促進女性的政治和公共生活、打破女性在職場上的玻璃天花板，尤其是提升各領域的女性決策參與，一直是推動性別平等的重要目標；自蔣萬安就任市長以來，截至婦女節前夕，台北市政府女性首長（含副市長、不含代理及兼任）的比例為21.43%，已是台北市自前市長馬英九以來歷屆最高，逐漸朝三分之一目標邁進。

台北市性別平等辦公室指出，以台北市推動性別平等的機制，包含正副市長與機關首長在內的公務員，都必須進行性別意識培力相關課程，並透過各層級的公私協力機制，將性別平等的概念落實於市府推動的各項措施與服務，擴大女性決策參與，持續打造性別友善的城市。

▼歷任市長任期政務人員及首長性別統計表。（圖／台北市政府提供，點圖放大）

▲▼歷任市長任期政務人員及首長性別統計表。（圖／台北市政府提供）

▼台北市政府政務人員一覽表。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市政府政務人員一覽表。（圖／台北市政府提供）

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