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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「開發才能改善生活條件」　陳政忠談社子島：要走完最後一哩路

▲台北市議員陳政忠質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員陳政忠。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

台北市地政局4日在社子島舉行剔除區段徵收說明會，但社子島自救會不滿「柯規蔣隨」，率領居民前往杯葛抗議，高喊要求剔除徵收。長期經營該處的資深議員陳政忠表示，社子島開發已走到最後一哩路，一定要走完，台北市長蔣萬安也表達會繼續往前走的方向，「唯有開發，才能改變當地居民的生活條件，這是一個負責任政府應該要做的事」。

陳政忠認為，3月4日地政局在社子島召開協調會跟反對開發派做溝通，動機是好的，但未邀請贊成派，所以造成當場失控，「當天如果把開發派、反對開發派都請到現場充分溝通，就不會單方面破壞整個現場秩序，造成協調會開不成」，下次應該讓2派意見人士都一併到場、充分溝通，才不會失控。

「如果柯P案子不繼續往前走，又重新來過，這輩子社子島永遠不會開發。」陳政忠說，前市長柯文哲8年完成防洪計畫、主要與細部計畫、環評等審議，「該走的都走完了，最後就是區段徵收的審議，通過後就全部通過，這最後的一哩路一定要走完」。

▲▼社子島自救會1日上午到北市府抗議，要求停開4日剔除徵收說明會。（圖／記者袁茵攝）

▲社子島自救會1日上午到北市府抗議，要求停開4日剔除徵收說明會。（圖／記者袁茵攝）

陳政忠提到，從延平北路七段後進入社子島，幾公里的路沒有一家醫院，半夜孩子生病沒有醫生可以照顧；社子島300多公頃的土地住這麼多人，沒有衛生下水道，每天的生活廢水都直接排到水溝，「這種居住品質不改善，政府是有責任、對不起民眾」。

陳政忠指出，柯P當時太重視反對派，「多數決，90%的人支持，就繼續全面去做開發」。既然已走到同意部分剔除，內政部希望台北市政府回過頭做最後的溝通，市府為此召開協調會，但反對派卻不讓市府溝通，「哪有理由說不開發？最後一哩路了，我在社子島當38年議員，歷任市長從許水德、黃大洲、吳伯雄甚至到馬英九、郝龍斌、柯P，每個人都重新來過，最後都不會成」。

陳政忠強調，蔣萬安也私下表達會繼續往前走，若還要重頭來過，重新再公告主要計畫、重新審議細部計畫、重新審核防洪計畫、重新審核環評，「這輩子社子島沒有開發的機會。唯有開發，改變當地居民的生活條件，這是一個負責任政府應該要做的事」。

「人生還有幾個16年」　陳信良：持續弱勢安置

面對4日說明會無疾而終，陳信良8日表示，其實大家期待社子島有所改變、環境變好，目前4大計畫中已完成防洪計畫、都市計畫、環境影響評估，目前要執行的就是區段徵收相關審議作業，4日說明會是針對剔出區段徵收範圍所開的說明會，由於現場抗爭導致沒辦法舉辦，後續會在社子島駐地跟居民持續溝通。

▲▼ 社子島自救會團體爆衝突 。（圖／地政局提供）

▲社子島自救會團體爆衝突 。（圖／地政局提供）

陳信良提及，市府會持蔣萬安指示「弱勢協助、安置計畫滾動檢討」原則，社子島若區段徵收核定、事業計畫核定，且區段徵收工程還得分2期，第1期得先蓋專案住宅，並搬到專案住宅後才有辦法進行2期工程，整體規劃預估要14年，而從此刻計算起估16年，「人生還有幾個16年？」

陳信良說，社子島在環境狀況差的情況下，希望不管是同意戶、不同意戶都能持續給予市府意見，讓市府滾動檢討，給大家一個滿意的開發願景。

針對陳政忠提出將開發派、反對派一併到場溝通，陳信良指出，顧慮到雙方碰面可能引發糾紛，這不是市府樂見的狀況，所以以市府當作溝通平台持續運作，也歡迎要求剔出區段徵收的自救會到駐地工作站說明，而開發派也可提供意見談環境保存及未來空間、公園與學校整合。

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