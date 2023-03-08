宜蘭三星農田驚見「倒掛鳥屍」驅鳥　農業處最高開罰100萬

記者游芳男、翁子皓／宜蘭報導

宜蘭縣三星鄉某處農田，有民眾發現田邊有人用「竹竿吊起鳥屍」，疑似用此方式驅鳥，讓許多愛鳥人士看不下去，直呼「太殘忍」。對此，宜蘭縣農業處已介入調查，並表示如果涉及獵殺保育鳥類，可處6個月以上，5年以下的刑責，以及20萬以上、100萬元以下罰金。

▲宜蘭三星鄉田邊驚現「吊掛鳥屍」。（圖／記者游芳男翻攝）

三星鄉農田近日適逢春耕，農民紛紛進行插秧作業，但有民眾發現田間有不少鳥屍，包含紅冠水雞、花嘴鴨、白腹秧雞、夜鷺等，懷疑這些鳥類是誤食農藥致死。甚至還有人在田邊發現竹竿倒吊「鳥屍」，疑似是殺雞儆猴用來驅鳥。

宜蘭縣府農業處指出，針對「吊掛鳥屍」一案，已有派人前往調查，後續將連絡地主及附近民眾釐清事件經過，調查後如涉及獵殺保育鳥類，將可處6個月以上，5年以下的刑責，以及20萬以上，100萬元以下的罰金。

農業處畜產科李姓科員表示，被吊起的鳥屍為紅冠水雞，是宜蘭當地田間常見的鳥類，由於冬候鳥在春耕時會啄食稻秧根部，進而造成農民損失，因此農民對於冬候鳥懷有敵意，過去農村會用稻草人的方式驅趕，但現代社會有許多更容易取得的材料，因此許多農民也都改以鮮豔旗幟、塑膠袋、鏡子等方式驅鳥。