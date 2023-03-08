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音樂藝術融入生活　中埔國小黃金風鈴早餐音樂會

▲▼ 中埔國小黃金風鈴早餐音樂會 。（圖／中埔國小提供）

▲▼ 中埔國小黃金風鈴早餐音樂會，校長林俊良運用花季打造不同的校園氛圍  。（圖／中埔國小提供）

記者翁伊森／嘉義報導


全省各地近日紛傳黃金風鈴木盛開的花訊，也吸引了相當多的賞花人潮。中埔國小校門廣場以及前庭車棚前的黃金風鈴木已有20-30年的樹齡，每年花季時，鮮黃耀眼的滿樹黃金風鈴也吸引許多往來的家長及民眾駐足觀賞。校長林俊良表示，2021年到中埔國小述職時，就被校門旁這一整排的滿樹黃花震撼到！也在盛開的黃金風鈴木下成就一場相當浪漫的早餐約會。

▲▼ 中埔國小黃金風鈴早餐音樂會 。（圖／中埔國小提供）

▲▼ 中埔國小黃金風鈴早餐音樂會，搭配校內學生舞蹈及表演  。（圖／中埔國小提供）

終於，隨著疫情降溫，也讓黃金風鈴花季前解禁了！中埔國小團隊下學期甫一開學即隨時留意花況，和黃金風鈴木短暫的花期賽跑，用最短的時間規劃音樂會的相關細節。本著｢落實生活美感，體驗藝術品味｣的思維，中埔國小團隊除了安排音樂團隊表演之外，還邀請所有家長及嘉賓帶著早餐進校園席地而坐，在黃金風鈴木下放鬆心情、親子同歡來欣賞悠揚的樂音。

▲▼ 中埔國小黃金風鈴早餐音樂會 。（圖／中埔國小提供）


節目一開始，由寶貝樂團三位老師帶來精彩的暖場演奏，也帶著全場親師生一同演唱抖音名曲。緊接著，林俊良校長中國曲笛獨奏鬼滅之刃主題曲｢紅蓮華｣，師生的爵士鼓表演｢孤勇者｣(三甲黃建彰)、｢童話｣(謝孟芬老師)、｢世界再大你擁有我｣(四甲葉上睿)，家長會長葉濰滄薩克斯風獨奏｢甜蜜蜜｣、直笛隊合奏的｢暖暖｣，三乙陳朧賓的鋼琴獨奏｢TOCCATA IN F MINOR｣，二年級同學的｢英語唱跳~跳動英符｣，幼兒園貓頭鷹班表演的｢春之進行曲｣，表演節目相當多元。活動的最後，由林俊良校長彈吉他，偕同寶貝樂團帶領全場親師生及來賓一起大合唱｢花心｣，為整場早餐音樂會畫下完美的句點。

▲▼ 中埔國小黃金風鈴早餐音樂會 。（圖／中埔國小提供）

▲▼ 中埔國小黃金風鈴早餐音樂會，舞台上忘情表演，舞台下盡興吃著早餐  。（圖／中埔國小提供）


表演爵士鼓的三甲黃建彰說，當主任通知他要表演爵士鼓後就滿心期待可以上台。沒想到演出前天他竟然開始咳嗽、流鼻涕，演出前一天還抱著垃圾桶吐，把媽媽嚇壞了，也讓老師和主任都很擔心他的身體狀況，自己也認為節目可能要開天窗了。沒想到，音樂會當天一早起來，身體竟然就正常了，不但沒吐了，還開心地吃了早餐，身清氣爽地上台！

▲▼ 中埔國小黃金風鈴早餐音樂會 。（圖／中埔國小提供）


許多參與的家長和嘉賓都很感謝學校安排活動，紛紛表示這一個小時真的相當美好浪漫，真希望可以更久一點。許多家長會後PO文說，很開心學校的安排讓他們可以在這麼美麗的風景下，和孩子一同聽音樂、吃早餐、曬暖陽、賞風景，相信這會是他們和孩子這一生中相當美麗的回憶。


林俊良表示，中埔國小校訂課程以<品格˙健康˙多元>為核心，希望能夠透過多元的體驗課程，豐富學生的生活體驗，涵養學生的多元知能。音樂和藝術應該不僅存在高雅的藝術殿堂，希望有更多的機會走進我們的生活，透過這樣的體驗安排，誘發學生高度興趣，相信在這類型的藝術活動引領加上學校本身課程的引導，我們可以一步一腳印落實｢音樂即生活、藝術即生活｣的教育目標。

林俊良也非常感謝中埔在地的<1997 Music Studio音樂工作室>和<嵐馡啡>共襄盛舉，讓整場活動更加增添生活藝術氛圍。

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